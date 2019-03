Ministrul Les se lauda ca a dublat salariile militarilor. Cresterea neta e, insa, de 40%

"Avem, deci, aproape o dublare pe brut, intre lunile ianuarie 2017 si 2019. Pe net vorbim de o crestere de aproape 40 la suta", a declarat Gabriel Les, vineri, intr-o conferinta de presa la sediul MApN.El a precizat ca, in cazul subofiterilor, venitul brut cu sporurile incluse, in ianuarie 2017, era de 2.334 de lei (1.663 lei net), in ianuarie 2018 era de 4.171 de lei (2.440 lei net), iar de la inceputul acestui an este de 5.490 de lei, cu sporurile incluse (3.212 lei net)."Un soldat profesionist avea, in luna ianuarie 2017, un venit brut (cu sporurile incluse) de 1.656 de lei (net 1.215 lei), in aceeasi luna a anului 2018 avea venitul brut (cu sporuri incluse) de 3.189 de lei (net 1.857 lei), iar de la 1 ianuarie 2019 are 3.313 lei brut, adica 1.871 de lei net. Si in cazul soldatilor si gradatilor vorbim despre o dublare a venitului brut, iar pe venit net, cresterea este de aproape 50 de procente", a spus Les.In ceea ce priveste pensiile militare de stat, Casa de pensii sectoriala a MApN "intreprinde toate masurile necesare pentru aplicarea in mod unitar si cu celeritate a prevederilor actelor normative in domeniul pensiilor militare de stat si altor drepturi sociale", dupa cum a afirmat ministrul Apararii.Gabriel Les a mai precizat ca, de la 1 ianuarie 2019, cuantumurile brute ale pensiilor militare de stat s-au indexat cu rata medie anuala a inflatiei aferenta anului 2017, de 1,3%, iar pensia medie in anul 2018 a fost de 3.460 de lei."Tot de la 1 ianuarie a crescut la 20 lei pe zi cuantumul indemnizatiei pentru personalul trimis in delegare sau detasat, in interes de serviciu, in tara, iar pe circuitul de avizare se afla proiectul, initiat de MApN, de modificare a HG nr. 1086/2004 in vederea egalizarii cuantumurilor diurnei in valuta pentru toate categoriile de personal aflat in misiuni externe.In prezent, diurna pentru ofiteri este de 45 de euro pe zi, iar pentru alte categorii de personal este de 35 de euro pe zi. In raport cu gradul de risc al misiunilor existente in zona de desfasurare a operatiilor, ministrul Apararii Nationale poate aproba majorarea, cu pana la 100 la suta, a valorii diurnei", a afirmat Les. ...citeste mai departe despre " Ministrul Les se lauda ca a dublat salariile militarilor. Cresterea neta e, insa, de 40% " pe Ziare.com