Ministrul Mediului denunta cea mai mare taiere ilegala de padure: Ii vreau cu catuse pe maini pe toti!

Costel Alexe a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca la sfarsitul saptamanii trecute a facut o vizita in Maramures, acesta fiind judetul cu cele mai mari taieri ilegale din Romania in 2018."Duminica am avut o vizita de lucru in judetul Maramures. Judetul Maramures in 2018 a fost judetul cu cele mai mari taieri ilegale din Romania, 110.000 de metri cubi au fost identificati de colegii de la garzile forestiere, cine stie ce cantitate nu a fost descoperita.As vrea sa va spun ca in Maramures, la Ocolul Sighet, a fost descoperita poate cea mai mare taiere ilegala din Romania in ultimii cinci ani. Pe o suprafata de 340 de hectare, in adancul padurii, au fost furati 100.000 de metri cubi, o padure rasa de pe 340 de hectare, un prejudiciu adus statului roman de peste 12 milioane de lei si mai mari prejudicii aduse naturii si evident mediului inconjurator", a subliniat ministrul.El a mai spus ca acolo nici cetatenii nu s-au sesizat, nici autoritatile, cazul fiind descoperit de Garda Forestiera Cluj, iar dosarul a fost trimis la Parchet."Acolo acea padure nu ar fi putut sa dispara peste noapte, pentru ca s-au facut taieri in mod repetat timp de cinci, sase, sapte ani fara ca nimeni sa le vada, nici cetatenii nu au sesizat, nici autoritatile statului nu s-au sesizat, aproape ca intr-o conlucrare comuna o suprafata importanta din padurile Romaniei a disparut.Colegii de la Garda Forestiera Cluj au descoperit acest subiect, l-au investigat si va anunt ca saptamana trecuta dosarul a fost trimis la Parchet", a precizat Costel Alexe.Ministrul sustine ca ii vrea "cu catuse la maini" pe toti cei care au furat din padurile Romaniei."Mesajul public pe care il am pentru toti cetatenii Romaniei, pentru autoritatile statului care sper sa conclucreze cu cele ale Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor este ca eu, ca ministru, ii vreau cu catuse pe maini pe toti cei care taie ilegal, transporta ilegal sau fura din padurile Romaniei.Nu ne mai permitem ca tara sa avem astfel de practici care evident ne duc spre lumea a treia in care ne defrisam, ne taiem iegal padurile in scopuri personale sau de grup. Sunt foarte h ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului denunta cea mai mare taiere ilegala de padure: Ii vreau cu catuse pe maini pe toti! " pe Ziare.com