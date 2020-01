Ministrul Mediului le cere primarilor de sector sa spuna cum vor creste gradul de reciclare de la 9% la 50%

"Tema principala de astazi (a Comitetului National pentru Deseuri, n.r.) este procedura de infringement pe care o are Romania pentru inchiderea depozitelor vechi de deseuri, neinchise la nivel national. De asemenea, vreau sa discutam si despre pericolul de a nu intra cu gropile de gunoi din Bucuresti in procedura de infringement.Evident ca asta inseamna alte discutii si un dosar deschis la Comisia Europeana. In momentul de fata, la nivel de Bucuresti avem o procedura de infringement pe aceste gropi, drept pentru care am invitat la acest Comitet National si Primaria Generala, prin primarul general, care sa ne prezinte care sunt solutiile si masurile pentru a nu ajunge in aceasta situatie", a afirmat Alexe.Acesta a mentionat ca Bucurestiul produce peste 1,2 milioane de tone de deseuri, prezentand totodata si situatia depozitelor de deseuri de la Glina, Chiajna si Vidra."As vrea sa sa mai spun ca, la nivelul Bucurestiului, se produce o cantitate foarte mare de deseuri, peste 1,2 milioane (tone n.red.) pe an si in viitorul nu foarte indepartat vom avea cu adevarat o problema. Astazi, cand vorbim, situatia este ca avem trei depozite de deseuri - unul la Glina, unul la Iridex si unul la Vidra. Depozitul de la Glina este, astazi, inchis pentru ca operatorul nu are inca autorizatie de mediu valabila.Depozitul de la Chiajna este in situatia in care se apropie de 90% capacitate de depozitare, iar depozitul de la Vidra se afla in procedura de reautorizare, pentru ca acolo operatorul a solicitat extinderea capacitatii de depozitare", a precizat oficialul.Ministrul Mediului a sustinut ca spera ca Romania sa rezolve, in cel mai scurt timp, "cat mai multe din aceste 13 proceduri de infringement pe care le avem, multe si pe deseuri"."In momentul de fata, pentru a nu ajunge in situatii care ulterior sa duca la penalizari, sper ca si primarii de sector care vor fi prezenti la intalnire sa aiba solutiile cum sa evitam aceasta problema. Din pacate, va fi un deznodamant daca nu vom avea solutii... De asemenea, in momentul de fata, am asteptari ca primarii de sector sa ne spuna noua, ministerului (Mediului, A ...citeste mai departe despre " Ministrul Mediului le cere primarilor de sector sa spuna cum vor creste gradul de reciclare de la 9% la 50% " pe Ziare.com