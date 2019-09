Ministrul Budai a declarat, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, ca in functie de momentul in care ordonanta de urgenta va fi publicata in Monitorul Oficial, situatia privind salariile neplatite la Mediu si Energie, acolo nu au mai fost ministri, va fi detensionata."Cat a facut domnul presedinte Iohannis in doi ani nu a facut Basescu in 10. Nu am avut pana acum aceasta situatie. Ne-am gasit acum in aceasta situatie si am gasit solutia. Publicam ordonanta de urgenta in Monitorul Oficial si cel tarziu maine (vineri - n.red.) am deblocat situatia. Poate chiar in cursul zilei de azi (joi - n.red.) . Depinde cand apare in Monitorul Oficial", a spus Budai.Ministrul a mai spus ca prin ordonanta adoptata de Guvern a fost preintampinata problema de la Ministerul de Interne, dupa ce interimatul lui Mihai Fifor a incetat.Executivul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Administrativ, in sensul in care secretarii generali din ministerele Mediului, Energiei si Relatia cu Parlamentul vor semna statele de plata pentru angajati.Actul normativ vine in contextul in care aproape 4.200 de angajati din Ministerul Mediului si agentiile care tin de aceasta institutie, precum si aproximativ 200 de angajati de la Energie nu si-au primit, marti, salariile.Citeste detalii:Dancila vrea sa rezolve problema salariilor din ministerele fara titular si schimba Codul Administrativ prin OUGSalariile intarzie in ministerele lasate fara titulari. PSD arunca vina pe Iohannis. PNL: Dancila poarta intreaga responsabilitate ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii, despre bugetarii care nu si-au primit salariile: Cel tarziu maine deblocam situatia " pe Ziare.com