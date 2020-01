Ministrul Muncii, despre majorarea varstei de pensionare: Absolut nimeni nu a discutat despre o obligatie

"Suntem in prima etapa de documentare, fara sa fi conturat propriu-zis un proiect de amendare legislativa, ci mai degraba ne facem o parere despre ceea ce se intampla in celelalte tari din Uniunea Europeana, despre ceea ce se intampla in Romania si tinem cont de toti factorii specifici Romaniei.Ma refer la speranta de viata, care e diferita fata de cea a celorlaltor tari, ma refer la disponibilitatea romanilor de a munci, pentru ca sunt persoane care au disponibilitatea sa-si continue activitatea, mai ales in invatamant, in mediul rural, si exista la Ministerul Muncii semnale, precum exista semnale si din partea celor care vor sa se pensioneze mai devreme. Prin urmare, suntem departe de a lua o decizie pe acest subiect", a precizat Alexandru.Ea a semnalat ca este vorba despre o abordare serioasa, de o documentare, dar in niciun caz despre o modificare a legii in sensul de a fi obligatoriu sa lucrezi pana la o varsta inaintata."Este o abordare serioasa, riguroasa, in sensul de a documenta care sunt practicile europene si de a analiza posibilitatile, de a crea optiunea romanilor. Repet, a spus-o si premierul, a spus-o si presedintele Iohannis, este vorba de o optiune care se manifesta a fi necesara mai ales in invatamant, in randul cadrelor didactice si nu numai. Este vorba despre oameni care doresc sa-si continue activitatea si cer statului sa le dea aceasta posibilitate.Nimeni, absolut nimeni nu a discutat despre un imperativ, despre o obligatie, despre modificarea legii in sensul de a fi obligatoriu sa lucrezi pana la o varsta inaintata. Absolut nimeni nu a vorbit despre acest lucru. Insa propaganda, fake-news-ul pe care PSD il propaga face sa creeze panica in populatie si pentru acest lucru sunt responsabili in mod direct.(...) Suntem departe de a lua o decizie. Nu exista o propunere conturata in sensul de proiect", a explicat ministrul Muncii.Aceasta a admis ca nu toti oamenii vor sa lucreze mai mult si "este dreptul lor sa se pensioneze dupa o viata muncita la varsta la care se pot pensiona", insa sunt si persoane care doresc sa isi continue activitatea, iar statul trebuie sa creeze conditiile pentru toate aceste categorii si sa le dea posibilitatea sa dec ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii, despre majorarea varstei de pensionare: Absolut nimeni nu a discutat despre o obligatie " pe Ziare.com