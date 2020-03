Ministrul Muncii: Firmele care isi trimit angajatii in somaj tehnic vor primi sprijin financiar in cel mult 30 de zile de cand se adreseaza AJOFM

Violeta Alexandru (foto) le recomanda angajatilor care pot fi victimele unor abuzuri din partea angajatorilor sa se adreseze Inspectoratelor Teritoriale de Munca, spunand ca, desi controalele au fost suspendate in aceasta perioada, reclamatiile de acest gen vor fi luate in considerare.Ministrul a spus ca a primit mesaje de la persoane care ii cer sprijinul, in conditiile in care unii angajatori incearca sa comita abuzuri legate de statutul angajatilor. Ea a precizat ca a primit de la angajati mesaje prin care acestia se plangeau ca au fost anuntati prin SMS ca vor fi concediati."Sunt momente de panica, care se regasesc in atitudini luate de angajatori ca urmare a presiunii pe care o traiesc si anume de a-si vedea resurse limitandu-se de la o zi la alta. E vorba despre angajatori care au tendinta, unii dintre dansii, sa ia masuri radicale, sper sa nu le mai ia odata ce sunt popularizate masurile Guvernului, cum este cea privind somajul tehnic", a afirmat Violeta Alexandru luni seara, la Digi 24.Aceasta le-a cerut angajatorilor sa apeleze la masurile de protectie din partea autoritatilor."Sunt convinsa ca exista solutii pe care sa le folosim de asa maniera incat sa trecem impreuna prin aceasta criza, una dintre ele e somajul tehnic, alta este lucrul la domiciliu, sau telemunca. Eu nu dau lectii nimanui (...) dar este o realitate sociala si economica ingrozitoare pe care oamenii o traiesc astazi si de aceea am venit cu promptitudine cu primele masuri si vom veni si cu altele in cursul acestei saptamani", a spus aceasta.Citeste si Unde te poti angaja chiar si pe timpul pandemiei COVID-19: Cauta in ghidul INACO locul de munca potrivit.Ministrul Muncii a mai spus ca angajatorii trebuie sa inregistreze in REVISAL numele angajatilor care ar urma sa fie trimisi in somaj tehnic, dupa care trebuie sa se adreseze, incepand din aprilie, la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Violeta Alexandru da asigurari ca, desi termenul in care statul trebuie sa vireze banii este de cel mult 30 de zile, autoritatile fac eforturi pentru a devansa cat mai mult acest termen."Suntem gata sa procesam aceste cereri cat mai repede cu putinta de la inceputul lunii aprilie, in asa fel incat acesti ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii: Firmele care isi trimit angajatii in somaj tehnic vor primi sprijin financiar in cel mult 30 de zile de cand se adreseaza AJOFM " pe Ziare.com