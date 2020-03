Ministrul Muncii nu recomanda parintilor concediu de odihna sau medical, cat sunt inchise scolile

"Am venit cu cateva solutii aplicabile exclusiv in perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise, conform deciziei fiecarui angajator:1. Munca de acasa, acolo unde angajatorul permite acest lucru;2. Telemunca, acolo unde angajatorul, specificul muncii si conditiile logistice permit;3. Flexibilizarea programului de munca (modificarea orelor de incepere a programului de lucru, prestarea doar a catorva ore pe zi sau doar a catorva zile pe saptamana la sediul angajatorului restul muncii urmand a se desfasura de la distanta).Cred ca urmatoarele masuri sunt de bun simt atunci cand specificul locului de munca este acomodat. In cazul familiilor cu 2 parinti, flexibilizarea programului de munca este preferabila, astfel incat unul dintre parinti sa munceasca dimineata si altul dupa-amiaza.De asemenea, la nevoie, dand dovada de spirit de solidaritate, mai multe familii se pot organiza, astfel incat, pe rand, cate un parinte, prin rotatie, sa ramana acasa cu cei mici.Nu as recomanda:1. Concediul de odihna, in aceasta perioada. Mai mult, unii angajatori pot nega, pe baza actualei legislatii, acordarea concediului unor angajati care cer, in masa, concediul de odihna;2. Concediul medical. Nu vreau sa discut despre cum se poate obtine, dintr-o data, un astfel de document", scrie ministrul Muncii pe Facebook Referitor la proiectul de lege in dezbatere la Parlament, proiect conform caruia, daca se inchid scolile, un parinte poate sta acasa cu copilul/copiii in zile libere platite de angajatori, Violeta Alexandru precizeaza ca pot aparea circa 2-3 milioane de parinti care pot solicita acest drept simultan, iar cifra reprezinta cam 50% dintre angajatii din Romania."Cam acestea ar fi optiunile daca suntem de acord ca Romania trebuie sa mearga inainte si in situatii de criza. Trebuie sa fim responsabili si sa respectam masurile de preventie dar, in acelasi timp, nu putem sa inchidem totul, pur si simplu", subliniaza ministrul interimar al Muncii.Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) a luat luni decizia de inchidere a scolilor si gradinitelor in perioada 11 martie - 22 martie.In acest moment, in Romania sunt 31 de persoane diagnosticate cu coronavirus. ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii nu recomanda parintilor concediu de odihna sau medical, cat sunt inchise scolile " pe Ziare.com