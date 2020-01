Ministrul Muncii se intalneste cu bancile: Nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii

Conventiile cu bancile pentru plata pensiilor sunt din 2001-2002, a spus Violeta Alexandru, precizand ca nu obliga pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii."Eu am maine o intalnire cu bancile. Eu nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii. Eu spun doar ca trebuie sa lucram eficient cu totii si ca, in conditiile in care conventiile sunt din 2001, 2002, a venit momentul sa le evaluam si sa discutam cum putem face mai bine, ca intre timp ne-am modernizat si mijloacele de plata sunt mai rapide. Eu fac ce pot pe partea mea, ca stat.S-au facut niste eforturi extraordinare pentru a recupera aceste zile, in partea noastra de institutii, de Trezorerie, de deschidere de cont", a spus Alexandru, la B1 TV, facand referire la problemele pe care le-a semnalat la finele saptamanii trecute in legatura cu plata pensiilor.Ministrul Muncii a subliniat ca acele critici ale sale au fost pentru bancile care "au sfidat-o", i-au transmis ca nu platesc pensiile vineri, desi aveau banii in cont de joi."Eu nu critic inainte sa vorbesc cu cei cu care lucram. Am maine (marti - n.red.) o intalnire cu bancile pentru a ne uita pe conventiile semnate cu reprezentantii Casei Nationale de Pensii Publice.Critica mea a fost fata de acele sucursale care m-au sfidat, care mi-au transmis ca nu platesc, desi stiam ca au banii in cont si asteptau, desi in conventie prevederea e ca vor plati in pana la doua zile, maxim doua zile, si care, alimentate, din informatiile pe care le am, inclusiv din cercuri politice, imi transmiteau mesaje ca, desi le intrasera banii in cont joi, ca vorbim de saptamana trecuta, nu voiau sa plateasca vineri decat in momentul in care am avut o pozitie publica si ii lasau pe pensionari sa treaca si weekend-ul fara pensie si sa primeasca banii abia luni", a explicat Violeta Alexandru.Intrebata daca ea considera ca exista influenta din cercuri politice asupra conducerii unor banci, ministrul Muncii a raspuns ca urmareste reactiile si ca a fost "certata" ca determina sucursalele bancilor sa faca plati mai devreme."Eu va rog sa urmariti reactiile si modul in care am fost certata de reprezentantii PSD cum indraznesc sa determin sucursalele bancilor sa faca plati mai devreme. Sa se hotarasca PSD, nu vor mai devreme?Acest lucru mi-a dat un indiciu ca exista o aplecare a reprezentantilor PSD de ...citeste mai departe despre " Ministrul Muncii se intalneste cu bancile: Nu oblig pe nimeni sa ramana in contract cu Casa de Pensii " pe Ziare.com