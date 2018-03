Radu Oprea a spus, la finalul unei dezbateri sustinute la Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, ca mediul de afaceri este preocupat de schimbarile din zona fiscala, astfel incat doreste sa ii transmita ca nu vor fi schimbari majore in 2018."Anul acesta si anii viitori vor fi ai stabilitatii si predictibilitatii. Este un mesaj puternic pe care il transmit de fiecare data mediului de afaceri. Este una dintre principalele preocupari pe care ni le adreseaza mediul de afaceri daca vor mai fi schimbari, iar raspunsul este nu, nu vor mai fi schimbari majore. Va fi un an al investitiilor, aceasta este dorinta si mesajul pe care Guvernul Romaniei il transmite. Nu va mai fi un an al schimbarilor din punct de vedere fiscal", a spus Radu Oprea.El a adaugat ca in aceasta perioada a lansat impreuna cu ministrul de Finante o serie de dezbateri privind schimbarile legislative dar si noua lege a preventiei, intalniri in cadrul carora sunt pusi la aceeasi masa reprezentantii ANAF si cei din mediul de afaceri."Cred ca mesajul care este foarte important este acela ca daca intr-adevar vrem sa schimbam perceptia intre mediu de afaceri si stat atunci trebuie sa stam in aceeasi sala, la aceeasi masa la discutii si pot sa va spun ca pana acum discutiile au fost extrem de constructive de fiecare data cand am fost in aceeasi sala si cred ca acesta este modalitatea corecta, transparenta de a reusi sa transmitem mesajul ca ANAF-ul, legea prevenirii care este functionala in Romania, isi fac efectul", a mai spus Oprea.Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a participat, vineri, la Alba Iulia, la o dezbatere cu studentii Universitatii "1 Decembrie 1918", cu tema "Antreprenoriat, proiecte si oportunitati de dezvoltare a propriilor afaceri". ...citeste mai departe despre " Ministrul pentru Mediul de Afaceri sustine ca 2018 nu va mai fi un an al schimbarilor fiscale " pe Ziare.com