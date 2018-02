Ministrul Sanatatii anunta majorari uriase de salarii pentru personalul medical, din luna martie. Consilierii si directorii ies pe minus

Ministrul a inceput conferinta de presa anuntand ca, pentru prima data, salariile din sistemul medical vor ajunge aproape de nivelul inregistrat in UE, adaugand ca unele salarii vor depasi chiar 4.000 de euro."Cresterile salariale se aplica in doua etape. Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile brute din sistemul medical cresc cu 25% fata de nivelul acordat in decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017.Incepand cu 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de ianuarie cu 70% si 172%", a spus ministrul.Ea a precizat si ca abordarea unitara a legii salarizarii a determinat unele ajustari. "Conform legii se acorda o crestere de 25% a salariului brut cu conditia ca acesta sa nu depaseasca nivelul stabilit de lege pentru anul 2022. Astfel, salariile au fost ajustate in plus sau minus ca sa se incadreze in grila de salarizare", a punctat Pintea.Iata ce modificari de salarii ar urma sa aiba loc in urmatoarele luni:- un medic primar din unitati sanitare clinice avea un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 - 4.108 lei, iar in martie - 9.106 lei. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile pentru garda, pentru conditii specifice. Acestea pot dubla salariul net;- un asistent medical cu studii superioare din unitatile sanitare clinice porneste de la 1.862 de lei in decembrie 2017 si ajunge la 3.040 de lei in martie (fara sporuri);- o infirmiera in unitatile sanitare clinice ajunge de la 1.205 de lei la 2.586 de lei (fara sporuri).Ministrul Sanatatii a adaugat ca "un interes deosebit se manifesta fata de medicii rezidenti, care vor beneficia de cresteri semnificative, iar pana la intrarea in vigoare vor beneficia de burse de rezidentiat. De la 1 martie, salariile de baza brute vor creste intre 151 si 287%, in functie de specialitate.Un medic rezident din anul I in prezent are brut 1.985 de lei, dupa crestere va avea 5.700 de lei brut, astfel incat ajunge in anul 6 cu un cuantum de 7.900 de lei brut. Medicii rezidenti pot obtine venituri suplimentare din orele de garda, ca pot fi inclusi la cerere. ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii anunta majorari uriase de salarii pentru personalul medical, din luna martie. Consilierii si directorii ies pe minus " pe Ziare.com