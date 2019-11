Ministrul Sanatatii: Saracia e greu de manageriat. Turcan: E un deficit de 3 miliarde de lei la fondul de sanatate

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, la randul sau, un deficit de trei miliarde de lei la Fondul national de sanatate.Victor Costache a precizat, joi, la preluarea mandatului de ministru al Sanatatii, ca mentine data de 8 decembrie pentru sustinerea examenului de rezidentiat."Unul din primele aspecte care trebuie mentinute functionale este examenul de rezidentiat. Nu vrem sa cream confuzie in randul tinerilor care se pregatesc pentru acest examen. (...) Asa ca sustinem desfasurarea acestui examen conform procedurii in vigoare pe 8 decembrie.Am deschis din prima zi a mandatului un dialog cu reprezentatii absolventilor inscrisi la concurs si le respectam dorinta de a pastra data de 8 decembrie, nu vrem sa schimbam regulile in timpul jocului", a spus Costache."Niciun absolvent care reuseste sa treaca pagul de 60 la suta nu va ramane pe dinafara. Resursa umana este deficitara, peste 30.000 de medici au parasit tara, deci ar fi aberant sa nu integram acesti tineri care sunt importanti pentru sistemul medical", a subliniat el.O alta prioritate este gasirea unei solutii in vederea unei rectificari bugetare pozitive pentru sistemul sanitar."Saracia este greu de manageriat, dar odata ce avem un buget suficient vom putea avea pretentii si mai mari", a explicat noul ministru al Sanatatii.Victor Costache a precizat ca are in vedere stadiul spitalelor regionale si al celorlalte proiecte privind spitale in judete.Vezi si: Raluca Turcan anunta ca in scurt timp se va incepe construirea spitalelor regionale"Nu conteaza culoarea politica, orice proiect este binevenit", a subliniat Costache in acest context.Noul ministru al Sanatatii a mai anuntat ca are in vedere si dezvoltarea unui sistem al "asigurarilor complementare de sanatate"."Deficitul la Fondul National unic de sanatate este, la noua luni, de trei miliarde de lei", a afirmat vicepremierul Raluca Turcan. Aceasta a spus ca trebuie rezolvate "probleme nerezolvate de ani de zile" in domeniul sanitar. ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii: Saracia e greu de manageriat. Turcan: E un deficit de 3 miliarde de lei la fondul de sanatate " pe Ziare.com