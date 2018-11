"Ne gandim la un contract, la un act aditional la contractul de munca pe care fiecare rezident il are cu spitalele unde presteaza, avand in vedere ca ei sunt platiti din bugetul de stat, din bugetul Ministerului Sanatatii direct, finantati direct din bugetul Ministerului Sanatatii. Ne gandim la o modalitate de a-i face sa stea un anumit numar de ani in tara. In urma aplicarii legii salarizarii, salariile rezidentilor au crescut considerabil", a declarat, marti, Sorina Pintea, intr-o conferinta de presa.Pintea a precizat ca s-a discutat deja in acest sens cu Ministerul Finantelor.Peste 8.400 de tineri medici au participat, in 18 noiembrie, la concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Examenul organizat de Ministerul Sanatatii a avut loc in sase centre universitare, fiind disponibile 5.415 posturi.Ulterior, Guvernul a aprobat o Hotarare de Guvern prin care a majorat cu 315 de locuri cifra de scolarizare pentru Rezidentiat, de la 5.415 la 5.730 locuri.Stagiul de rezidentiat pentru candidatii care aleg post va incepe la data de 1 ianuarie 2019, data de la care se va face incadrarea cu contract individual de munca pe durata determinata/nedeterminata, dupa caz si de la care se va face salarizarea ca rezident. ...citeste mai departe despre " Ministrul Sanatatii vrea sa-i oblige prin contract pe medicii rezidenti sa nu plece din Romania " pe Ziare.com