Ministrul Toader a anuntat noul calendar pentru desemnarea sefului DNA: Decizia finala, in septembrie

Conform anuntului postat pe site-ul Ministerului Justitiei, procedura de selectie se va desfasura "in perioada 06.08 - 06.09.2018".Decizia vine dupa ce ministrul Toader a respins toti candidatii inscrisi in prima procedura de selectie.Citeste mai multe despre: Toader a respins toti candidatii la sefia DNA, procedura va fi reluata.Cererile de participare la selectie vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:a) dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege;b) declaratiile prevazute de in Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilorc) un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific. Proiectul se va incadra intr-o limita de 30 pagini, iar anexele nu vor putea depasi 10 pagini. Planul si anexele vor fi redactate cu caractere de marimea 12, font Times New Roman, spatiere la 1,5 randuri.d) un curriculum vitae al procuroruluie) minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii 5 ani;f) ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie;g) orice alte inscrisuri relevante.Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 29.08.2018.Procurorii participanti la selectie vor sustine, in perioada 03 - 05.09.2018, un interviu cu ministrul Justitiei care consta in:a) sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, sub urmatoarele aspecte:- prezentarea sintetica a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie;- identificarea unor eventuale disfunctii si vulnerabilitati in activitatea unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie, precum si a solutiilor propuse pentru prevenirea si inlaturarea acestora;- propuneri pentru imbunatatirea activitatii manageriale a unitatii/structurii pentru a carei conducere participa la selectie;- compatibilitatea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie.