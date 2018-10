Ministrul Transporturilor abereaza: Tren suspendat peste DN1 in mai putin de un an si Dragnea blocheaza autostrada Moldova

Adica, dupa ce timp de 27 de ani nimic nu s-a facut in aceasta directie, desi bani si proiecte au fost, ministrul visator de astazi vine si ne minte cu nonsalanta ca pana in 2020 vom circula cu un tren suspendat peste DN1 pana la Aeroportul Otopeni.Asta cu toate ca nici cel putin studiul de fezabilitate nu este gata, iar procedurile legale de licitare pentru proiectare si apoi pentru executie dureaza propriu-zis mai mult decat termenul pe care l-a prezentat pentru executie.Nu mai punem aici faptul ca aceasta constructie implica un proces de autorizare, iar obstacolele tehnice sunt multiple, avand in vedere ca trece prin dreptul a doua aeroporturi la care exista limitari de inaltime, dar si de materiale ce se pot folosi din cauza radiolocatiei.Nu mai discutam aici ca sub DN1 sunt retele importante subterane in sens longitudinal, ceea ce face imposibila realizarea sistemului de fundare. Pentru cele afirmate mai sus nu am avut nevoie de niciun studiu, ci doar de acceptarea realitatii.Nu stiu cine ii pune sa spuna aceste aberatii, dar parca cetatenii si politicienii traiesc in doua lumi total paralele: noi in lumea reala, iar ei intr-o lume a fictiunii. Are dreptate Liviu Dragnea ca exista un stat paralel: exista statul lor, care este paralel cu statul real.Ma intreb daca ministrul chiar crede ceea ce a afirmat. In caz contrar, e si mai rau, deoarece inseamna ca acesti oameni sunt in stare sa spuna orice minciuna numai ca sa se auda vorbind.Am mai avut un Sova ce ne-a pus o harta cu sute de kilometri de autostrada, iar guvernarea lui Liviu Dragnea a reusit marele succes de a nu deschide niciun santier nou, iar pe cele vechi cu greu a reusit sa mai inchida din ele.Dar cu toate acestea, studii de fezabilitate se tot fac, ca doar ele sunt platite cu milioane de euro. Niciun studiu facut pana acum nu a fost pus in aplicare, ceea ce ne face sa credem ca vorbim, de fapt, de contracte fictive in care beneficiarii nu au drept scop identificarea unei solutii reale, ci asigurarea unei cai de scurgere a banilor publici din buzunarul statului in portofelul unor beneficiari privati.De altfel, de ce i-ar pasa ministrului Lucian Sova ce prostii scoate pe gura din moment ce fotoli ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor abereaza: Tren suspendat peste DN1 in mai putin de un an si Dragnea blocheaza autostrada Moldova " pe Ziare.com