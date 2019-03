Ministrul Transporturilor: Aeronavele Boeing 737 MAX din contractul TAROM nu au fost construite

"Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei a dat o decizie in cursul zilei de ieri cu interdictia acestor avioane Boeing 737 MAX. Contractul de la TAROM prevede achizitionarea a cinci aeronave, cu termen de livrare 2023.Constructia lor propriu-zisa va incepe la sfarsitul anului 2020, inceputul lui 2021. Avem acum o investigatie in desfasurare. Trebuie sa vedem ce spune investigatia si, bineinteles, daca sunt anumite probleme, automat vor fi si rezolvate. Nu sunt aeronave care deja sunt construite", a spus Cuc, la Romania TV.Compania aeriana TAROM a transmis miercuri ca Directiva Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei (EASA) de a suspenda zborurile cu aparatele Boeing 737 MAX 8 si 9 nu o afecteaza, pentru ca nu opereaza cu astfel de aeronave.Potrivit operatorului aerian national, la ora actuala, TAROM opereaza o flota de 25 de aeronave, iar aeronavele comandate, de tip 737 MAX 8, sunt programate sa intre in constructie la finalul anului 2021.Reprezentantii companiei aeriene precizeaza, totodata, ca sunt atenti permanent la comunicarile oficiale venite din partea autoritatilor si constructorilor de aeronave.Agentia Europeana pentru Siguranta Aviatiei (EASA) a decis, marti, suspendarea tuturor zborurilor in Europa cu avioane Boeing 737 MAX, in urma tragediei aviatice produse duminica in Etiopia, relateaza agentia Reuters.Intr-un comunicat emis de EASA se mentioneaza ca aceasta "masura de precautie" se aplica de marti incepand cu ora 19:00 GMT si vizeaza ambele modele de Boeing 737 MAX date pana in prezent in exploatare, respectiv MAX 8 si MAX 9.Decizia survine dupa ce autoritatile aeronautice din Regatul Unit, Franta, Irlanda, Austria, Olanda, Italia, Belgia si Norvegia au suspendat accesul acestui tip de avion in spatiul aerian al acestor tari.In acest context, in Romania, zborurile cu aeronave Boeing 737 MAX 8 si Boeing 737 MAX 9 au fost suspendate pe o perioada nedeterminata, incepand cu ora 21:00 (ora locala) a zilei de 12 martie 2019, atat in spatiul aerian national, cat si pe aeroporturi, urmand directivele EASA.Citeste si:Si Statele Unite suspenda zborurile avioanelor Boeing 737 MaxTopul companiilor cu cele mai multe avioane Boeing 737 Max 8, modelul care s-a prab ...citeste mai departe despre " Ministrul Transporturilor: Aeronavele Boeing 737 MAX din contractul TAROM nu au fost construite " pe Ziare.com