Ministrul Transporturilor e contrazis de un ONG: O minciuna gogonata. In 2018 ar putea fi terminati doar 83,6 kilometri de autostrada

ONG-ul arata ca ar putea fi terminati doar aproximativ 83,6 kilometri, din care sa fie utilizati numai 63 de kilometri de autostrada, potrivit unei informari postate pe o retea de socializare."Ministrul minte cu nerusinare, incercand sa ne convinga ca anul viitor vom da in folosinta 'minim 156,7 km' din totalul de 186,867 km contractati (adica 84%)! ", atentioneaza asociatia.Din cei 83,6 km care pot fi receptionati anul viitor, 21,15 km sunt gata din acest an. Lotul 3 din autostrada Sebes-Turda (12,45 km) este finalizat de la 27 noiembrie, insa CNAIR a stabilit data receptiei pentru 9 ianuarie 2018.Totodata, lotul Gilau-Nadaselu (8,7 km) a fost terminat la 1 noiembrie si receptionat de CNAIR, insa nu poate fi folosit pentru ca nu este construit viaductul Gilau, de 0,766 km, care sa il lege de restul Autostrazii Transilvania (A3). Acest segment ar putea fi deschis in perioada august-septembrie 2018.La finalul iernii sau cel mai tarziu in primavara s-ar putea deschide lotul 4 din autostrada Sebes-Turda (16,3 km), unde au aparut alunecari masive, iar CNAIR nu si-a asumat deschiderea in acest an, chiar daca aliniamentul autostrazii ar fi putut fi terminat."Intre timp, ar trebui modificat si clarificat cadrul legal, astfel incat acest segment sa fie deschis circulatiei chiar daca nu este 100% finalizat", apreciaza asociatia.Totodata, Pro Infrastructura preconizeaza ca este fezabila pentru vara lui 2018 circulatia pe autostrada A3, pe o portiune de 6,5 km intre Centura Bucuresti si Soseaua Petricani, daca va fi asigurata finantarea.Cel mai lung tronson care poate fi inaugurat in 2018 este lotul 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva (21,141 km)."Insa este blocat total de incompetenta si fuga de raspundere, CNAIR nerecunoscand lucrarile suplimentare (semi-nodul Holdea si al doilea ecoduct) pentru care s-au emis autorizatii de construire. In decembrie s-a redus dramatic mobilizarea in teren pana la clarificarea situatiei contractuale", atentioneaza ONG-ul.In 2018 vor fi gata alte doua loturi din Autostrada A3 intre Campia Turzii si Targu Mures, mai precis Ungheni-Ogra (10,1 km) si Ogra-Iernut (3,6 km), ambele in perioada august-septembrie."Insa ele vor fi, cel putin intr-o prima faza,