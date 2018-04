Minivacanta de 1 Mai: Mii de romani au ales muntele, atrasi de ofertele inedite si produsele traditionale

De exemplu, turistii care aleg sa sarbatoreasca minivacanta de 1 Mai in Apuseni au ocazia sa participe la cursuri de calarie, drumetii cu bicicleta, dar si sa asiste la spectacole de muzica si dans ale unor ansambluri locale, formate din tineri imbracati in port specific Tarii Motilor.Presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania (ANTREC), filiala Alba, Emil Comsa, a precizat ca gradul de ocupare inainte de minivacanta de 1 Mai depasea 80% pe Valea Ariesului."Se pot face drumetii, deja pana la altitudinea de 1.000 de metri avem copacii infloriti, putem face calarie, putem merge cu bicicleta. Bineinteles ca avem gastronomie traditionala, foc de tabara si ansambluri locale care au portul traditional si repertoriul folcloric din zona", a spus Emil Comsa.Potrivit acestuia, exista competitie intre proprietarii unitatilor de cazare pentru a oferi cele mai interesante activitati de agrement. Astfel, o parte din patronii de pensiuni au colaborari cu mici ansambluri locale, cu instrumentisti si chiar cu tineri care fac parte din formatii de dansuri traditionale. Turistii vor avea ocazia sa imbrace hainele strabunilor si sa invete sa joace precum o faceau ei.Daca iarna turistii aleg sa vina in Apuseni pentru schi, vara zona montana este frecventata si datorita obiectivelor turistice.Unul dintre ele este pestera "Ghetarul de la Scarisoara", declarat primul monument al naturii in Romania, in 1938. Intrarea in ghetar se face printr-un aven de stanca si vegetatie, de 48 de metri adancime, si un diametru larg de 60 de metri. De cum intri pe portita ce duce la pestera, aerul devine altul, iar temperatura scade si se simte cu fiecare treapta coborata pe scara metalica.Poate cel mai interesant obiectiv turistic din Muntii Apuseni este Pestera Ursilor, care gazduieste urme si fosile ale ursului de caverna, dar si formatiuni spectaculoase de stalactite si stalagmite. Totodata, in Apuseni se regasesc locuri pitoresti deosebite si mai multe cascade, iar pasionatii de istorie au ocazia sa vada casa memoriala a lui Avram Iancu, a lui Horea si Galeriile Romane de la Rosia Montana Alte obiective de vizitat in Muntii Apuseni sunt Groapa Ruginoasa, Stana de Vale, Cetatile Ponorului, ...citeste mai departe despre " Minivacanta de 1 Mai: Mii de romani au ales muntele, atrasi de ofertele inedite si produsele traditionale " pe Ziare.com