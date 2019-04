Minivacanta de Paste si 1 Mai: Cat costa cazarea pe litoral anul acesta

Potrivit prim-vicepresedintelui executiv al FPTR, Dragos Raducan, multe hoteluri vor fi inchise in perioada mentionata pentru ca administratorii lor nu le-au putut renova."Se deschid, dar nu foarte multe, pentru ca anul acesta vor reintra in circuitul turistic multe, multe hoteluri din statiunea Neptun. Hoteluri care au fost inchise, care au fost in proprietatea a diversi, care in doi, trei ani de zile si-au pierdut clasificarea.Anul acesta au fost inchiriate, vandute, pierdute din cauza datoriilor la ANAF si au fost cumparate de diversi investitori care nu au avut timp in perioada in care a fost cat de cat mai cald si sa poata sa se ocupe de ele, sa le termine si atunci au preferat sa piarda deschiderea la 1 mai, astfel incat in jur de 1 iunie sa fie deschise toate", a spus Raducan, intr-o conferinta de presa organizata de Eximtur Potrivit acestuia, dupa 1990 litoralul romanesc avea capacitatea de circa 120.000 de locuri clasificate, in prezent numarul acestora fiind de 101.000."Avem acum clasificate 101.000 de locuri pe litoral. Au fost 120.000, dar cu criza financiara, multe s-au inchis. Dintre acestea numai 5.000 sunt incalzite. Aceasta era marea diferenta dintre noi si bulgari. Bulgarii au un litoral construit dupa anii '90, noi avem un litoral construit dupa anii '70, erau alte standarde cand a fost construit, gandit si conceput arhitectonic litoralul nostru, iar altceva la bulgari.Ei au mult mai multe hoteluri incalzite. (...) Din ceea ce stim la ora actuala, in Bulgaria vor merge 2.000 - 3.000 de romani in aceasta minivacanta, in timp ce pe litoralul romanesc avem pregatite aproape 40.000 de locuri", a spus prim-vicepresedintele executiv al FPTR.El a mentionat ca "este greu de spus" cate din cele 40.000 de locuri vor fi ocupate de turisti."Cati turisti vor veni este mai greu de spus, pentru ca in timp se va vedea. (...) Conform traditiei, de Paste romanii stau acasa (...) iar 1 mai a devenit un eveniment de last minute, daca va fi frumos afara, vor veni, daca nu, nu. (...) Pretul poate porni de la 40 de lei pe noapte intr-un hotel de doua stele in sudul litoralului si poate sa ajunga pana la 1.500 de lei cam ...citeste mai departe despre " Minivacanta de Paste si 1 Mai: Cat costa cazarea pe litoral anul acesta " pe Ziare.com