Minivacanta de Sfanta Maria: Bugetarii au cinci zile libere - Desfasurare de forte la Politie, Frontiera si Pompieri

Ziua de 15 august este declarata prin lege zi nelucratoare, iar 16 si 17 vor fi zile punte, astfel incat bugetarii vor avea cinci zile libere, decizia fiind luata de Guvern in 2 august, "pentru a le oferi romanilor cateva zile de odihna, spunea premierul Viorica Dancila."Avem o veste buna pentru angajatii din sectorul public. Vor avea o mica vacanta in a doua parte a lunii august pentru ca ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, este zi libera, stabilim ca si 16 si 17 august sa fie zile nelucratoare pentru a oferi astfel romanilor cateva zile de odihna", anunta Viorica Dancila.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, spunea ca exceptie fac locurile de munca unde activitatea nu poate fi intrerupta, de exemplu magistratii si personalul din instantele judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termene in zilele respective, 16 si 17 august, si implicit participantii la aceste procese.Potrivit acestuia, cele doua zile nelucratoare vor fi recuperate fie pe 25 august si pe 1 septembrie, adica in cele doua zile de sambata care urmeaza dupa minivacanta, in regim de program normal, fie prin prelungirea programului de lucru pana pe 7 septembrie.Cati politist au fost mobilizatiAproape 7.500 de politisti au fost mobilizati pe perioada minivacantei de Sfanta Maria, atat in zona lacasurilor de cult unde au loc slujbe la care participa un numar ridicat de persoane, cat si in zonele turistice si pe principalele sosele. In aceeasi perioada, vor fi pregatiti sa intervina peste 4.600 de pompieri salvatori si peste 230 de echipaje SMURD.Potrivit Politiei Romane, in perioada 15-19 august, 7.474 de politisti (din care 5.283 de ordine publica si 1.472 rutieri) actioneaza, zilnic, pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice, fiind constituite dispozitive suplimentare in zona lacasurilor de cult si unde se desfasoara manifestari publice.Astfel, pentru fluidizarea traficului si prevenirea producerii unor accidente, politistii rutieri vor actiona pe drumurile publice, in zona de desfasurare a evenimentelor publice, pe principalele artere din zonele turistice si pe traseele de acces catre aceste zone.Totodata, politistii vor folosi peste 325 de aparate radar, iar cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviatie al MAI se va monitoriza ...citeste mai departe despre " Minivacanta de Sfanta Maria: Bugetarii au cinci zile libere - Desfasurare de forte la Politie, Frontiera si Pompieri " pe Ziare.com