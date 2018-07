Misterul cursurilor de contabilitate facute de Dragnea la o universitate fantoma din Alexandria

Solicitarea procurorilor de la Sectorul 4 a fost facuta intr-un dosar care-l viza pe fostul rector al universitatilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, Mina-Silviu Dobronauteanu. Profesorul a fost condamnat intr-un caz care a zguduit puternic lumea universitara in 2011.Era vorba de aproximativ 15.000 de acte falsificate si sute de licentiati care si-au cumparat diplomele. Printre cei care au obtinut astfel de diplome se numara mai multi inalti functionari, primari, ofiteri de politie sau politicieni din Teleorman.Solicitarea procurorilorDupa terminarea procesului penal, Parchetul Judecatoriei Sectorului 4 a cerut instantei anularea a sute de acte care au fost gasite la percheziitii la sediul celor doua universitati.Era vorba de acte privind aproximativ 200 de persoane.Printre documentele pentru care se solicita desfiintarea se afla si "Situatia scolara" din anul 1999, ce poarta antetul "Fundatia Ergonom 79 - Universitatea Alexandru Ghica - Facultatea de Contabilitate si Infomatica de Gestiune - Forma de invatamant - Zi, pe numele Dragnea Liviu Nicolae".Foto: Solicitarea Parchetului Judecatoriei Sectorului 4In 1999, Dragnea era prefect al judetului Teleorman, functie pe care a ocupat-o in perioada 1996-2000.Potrivit CV-ului oficial, Dragnea a absolvit in 1987 Institutul Politehnic, Bucuresti - Facultatea de Transporturi.In 1997 el a finalizat un curs intensiv la Scoala Superioara de Administratie Publica a Ministerului de Interne din Italia, iar in 2001 un curs postuniversitar, Managementul administratiei publice locale, la Academia de Studii Economice - Bucuresti.Cererea, respinsaProcesul deschis de procurori, avand ca obiect "desfiintare inscrisuri" a demarat in iunie 2017, la Judecatoria Sectorului 4.In timpul judecarii acestei cauze, in august 2017, fostul rector Mina-Silviu Dobronauteanu s-a eliberat conditionat din penitenciar. El a cerut judecarea in lipsa a acestei cauze.Dupa patru termene de judecata, judecatorii au respins solicitarea procurorilor, ca fiind prematur introdusa. Motivul: decizia de clasare a acuzatiilor si de desfiintare a acestor inscrisuri nu a fost com ...citeste mai departe despre " Misterul cursurilor de contabilitate facute de Dragnea la o universitate fantoma din Alexandria " pe Ziare.com