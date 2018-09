Mita pentru Prima Casa: O angajata a Fondului de Garantare a fost trimisa in judecata in arest preventiv

"In cauza privind fapte de coruptie in care au fost implicati si angajati ai Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A.-I.F.N. (in continuare F.N.G.C.I.M.M.), procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei STAN ANCA-DORIANA, pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta in forma continuata. (9 acte materiale) ", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.Potrivit rechizitoriului procurorilor, Stan Anca Doriana in perioada noiembrie 2017- iulie 2018, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, in calitate de angajata a Fondulului National de Garantare, Compatimentul Financiar Preventiv, avand influenta si lasand sa se inteleaga ca are influenta asupra celorlalti angajati ai Fondulului National de Garantare, in special din cadrul Serviciului Prima Casa, ar fi pretins si primit sume de bani de la intermediari sau de la beneficiarii unor dosare de creditare, in noua situatii, pentru a interveni pe langa ceilalti functionari din cadrul institutiei, in vederea urgentarii unor dosare de creditare inscrise in programul national "Prima Casa".Anca Doriana Stan a recunoscut savarsirea infractiunii de care este acuzata. Dosarul a fost trimis, spre competenta solutionare, Tribunalului Bucuresti.Intrucat procurorii nu au finalizat cercetarile, s-a dispus totodata disjungerea cauzei, formarea unui nou dosar si inregistrarea acestuia pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica "in vederea continuarii cercetarilor cu privire la ceilalti suspecti si inculpati din prezenta cauza, sub aspectul savarsirii unor infractiuni de coruptie, dar si pentru documentarea intregii activitati infractionale, perioada vizata in stadiul actual al anchetei fiind 2015-prezent"."Investigatiile vor continua in vederea stabilirii intregii activitati infractionale a persoanelor cercetate si tragerii acestora la raspundere penala, cu mentiunea ca cercetarile vizeaza si alte persoane fizice si juridice (brokeri, agenti imobiliari, dezvoltatori imobiliari, societ ...citeste mai departe despre " Mita pentru Prima Casa: O angajata a Fondului de Garantare a fost trimisa in judecata in arest preventiv " pe Ziare.com