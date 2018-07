Miza scandalului dintre Dragnea si sefa Inaltei Curti: Marile dosare de coruptie sunt "in pericol" de solutionare definitiva

"A venit sezonul la revocari si la Inalta Curte pentru ca politicienii pot sa o faca mai greu in ceea ce priveste un judecator, s-a pus in miscare pur si simplu marea masina a manipularii", a declarat marti sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea. Reactia magistratului a venit dupa ce in urma unui interviu a fost atacata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si de liderul PSD, Liviu Dragnea.In esenta, judecatorul le-a cerut tuturor magistratilor din Inalta Curte ca, pana la 1 septembrie, sa motiveze toate sentintele judecatoresti, iar daca nu se va intampla acest lucru va sesiza Inspectia Judiciara. Judecarea proceselor in apel nu se poate face pana cand deciziile date in faza de fond nu sunt motivate.CSM si IJ, sesizateCSM si Inspectia Judiciara au fost sesizate cu referire la declaratiile facute de Tarcea de site-ul "Lumea Justitiei", apropiat postului TV Antena 3. In acest context, sefa Inaltei Curti a dat de inteles ca prin intermediul Inspectiei Judiciare se pune la cale indepartarea ei din functie.Tarcea s-a aparat marti si a aratat ca inclusiv Inspectia Judicara a cerut tuturor instantelor din tara, chiar si Inaltei Curti, sa prezinte situatia hotararilor restante."Sa inteleg de aici ca Inspectia Judiciara a facut presiuni asupra judecatorilor? Exact acelasi lucru l-am facut si eu", a completat sefa Inaltei Curti.Ziare.com a facut un inventar al celor mai mediatizate dosare de la Inalta Curte, in care sunt implicati demnitari de rang inalt, care s-au judecat in faza de fond si urmeaza sa fie solutionate definitiv in faza de apel.Cazul lui DragneaIndiscutabil, cel mai cunoscut caz este al presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Liderul PSD chiar a avut o reactie dura duminica seara, la postul Romania TV. Politicianul a acuzat ca ar fi auzit zvonuri ca se incearca gasirea a trei judecatori, care sa-l condamne. Apelurile de la Inalta Curte sunt judecate de Completul de 5 judecatori, condus de unul dintre vicepresedintii instantei sau de seful Sectiei Penale.21 iunie 2018: Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani si 6 luni in Dosarul angajarilor fictive. Si DNA, dar si politicianul au declarat apel.Achitarea lui TariceanuUn alt caz cu impact mediatic este cel in care ...citeste mai departe despre " Miza scandalului dintre Dragnea si sefa Inaltei Curti: Marile dosare de coruptie sunt "in pericol" de solutionare definitiva " pe Ziare.com