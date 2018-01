"Daca ati participat la toate dezbaterile si mai mare vizibilitate decat a participa presa, ce vreti sa va spun? Cei care l-au informat sau dezinformat, de acolo vin (n.r.: criticile). Asteptam decizia Curtii", a declarat Florin Iordache, inainte de sedinta CEx al PSD.Presedintele Klaus Iohannis a criticat modificarile la legilor Justitiei, spunand vineri, la sedinta CSM, ca acestea s-au facut precum ingrasarea porcului in Ajun, cu "pumnul in gura Opozitiei" si fara transparenta."O procedura parlamemtara pe care in aceasta forma nu am avut-o niciodata, cu discutii lipsite total de transparenta, cu pumnul in gura Opozitiei, ba chiar unii au vrut sa voteze ca Opozitia sa nu mai aduca amendamente de alea deranjante, cu lucrat noaptea, cu lucrat multe ore in ultimele zile ale sesiunii.De ce s-ar fi grabit doamnele si domnii parlamentari sa ingrase porcul inainte de Craciun? Probabil n-au auzit de acea vorba din popor cu ingrasatul porcului in Ajun de Craciun", a declarat presedintele Klaus Iohannis, la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii.Seful statului a mai criticat graba cu care parlamentarii vor sa aduca modificari legilor Justitiei."Au iesit trei legi contestate, nu numai de Opozitie la CCR, ci si de ICCJ, care a analizat aceste legi si le-a considerat ca nu se incacdreaza in cadrul constitutional din Romania.Eu, presedintele Romaniei regret ca s-a ajuns ca legile justitiei sa se discute in proceduri neclare, ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume in procedura parlamentara si, in final, aprobate in mare viteza, voiteza neexplicata in spatiul public si ajunse toate sa fie contestate de CCR ",va mai spus Iohannis.Citeste si Incepe batalia decisiva in PSD LIVE Patru protestatari au fost ridicati de jandarmi ...citeste mai departe despre " Modificarea Legilor Justitiei: Iordache sustine ca presedintele Iohannis a fost dezinformat, de aceea aduce critici " pe Ziare.com