Modificarile la Codul Penal vor fi dezbatute azi in plenul Camerei Deputatilor

Raportul a ramas in forma adoptata de Senat, modificarile fiind unele de natura tehnica.Codul Penal, in Comisia Iordache inainte de votul final: PSD a respins orice modificari pe abuzul in serviciu, chiar si ale UDMR.S-au inregistrat 12 voturi "pentru", sapte impotriva si doua abtineri - din partea UDMR.Proiectul de modificare a Codului Penal, initiat de parlamentari PSD si ALDE, a fost adoptat marti in plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata.Codul Penal a trecut de Senat in varianta dorita de PSD, desi UDMR s-a abtinut.Modificarile la Codul Penal ar urma sa fie dezbatute, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, iar joi sa fie supuse votului final.