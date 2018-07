Modificarile la Codul Penal, pe repede inainte: Luni, abuzul in serviziu, votat in Comisia Iordache. Marti, vot in Senat

Comisia speciala pentru Legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, ar putea da, luni, raportul asupra proiectului care aduce modificari Codului Penal, in sedinta care va incepe la ora 10:30.Pe ordinea de zi a plenului de marti al Senatului, sedinta care va incepe la ora 11:00, apare si proiectul care propune schimbarea Codului Penal, aflat in procedura de urgenta, iar senatorii il vor vota sub rezerva primirii raportului de la forul parlamentar comun pentru Legile Justitiei."Propunerea legislativa privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana. - procedura de urgenta.Comisie fond: Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul Justitiei. (sub rezerva depunerii raportului) ", se arata in ordinea de zi publicata pe site-ul Senatului.Duminica, presedintele Comisiei pentru Legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca modificarile Codului Penal referitoare la abuzul in serviciu vor fi dezbatute si votate cu celeritate, precizand ca, daca exista prejudiciu pe aceasta infractiune, asta nu inseamna ca trebuie sa existe si un dosar penal."Vrem sa inchidem odata aceasta definitie a abuzului in serviciu pentru ca prea s-au intamplat aceste abuzuri in ultima perioada si acestea noua ne-au dat de gandit. Vom discuta, inteleg ca exista o propunere din partea Ministerului Justitiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important sa nu mai existe abuzuri.Daca exista prejudiciu, nu inseamna ca trebuie sa existe dosar penal. Se va merge in civil, se recupereaza banii si gata", a afirmat deputatul PSD, Florin Iordac ...citeste mai departe despre " Modificarile la Codul Penal, pe repede inainte: Luni, abuzul in serviziu, votat in Comisia Iordache. Marti, vot in Senat " pe Ziare.com