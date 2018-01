Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului.Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului a fost scris cu lumina laser "Ne-am saturat cat ati furat" si "PSD - Ciuma rosie".Manifestantii au scandat "Demisia", "Dragnea, la puscarie".Alte scandari au fost "DNA sa vina sa va ia" si "Nu vrem sa fim o natie de hoti".La un moment dat, cei prezenti in Piata Constitutiei au cantat "Noi suntem romani".Dupa momentul aprinderii lanternelor telefoanelor, manifestantii au inceput sa plece spre case.Urmareste LIVE desfasurarea protestelor de azi din Bucuresti, dar si alte orase din Romania si diasporaVezi siMesaje si imagini inedite de la protestul din Bucuresti: De la plumbul lui Bacovia si pana in Madagascar (Galerie foto)Romanii au iesit la proteste in toata lumea. Cele mai graitoare imagini de la Paris, Viena, Londra, Milano si Amsterdam (Foto&Video) ...citeste mai departe despre " Moment inedit la Parlament: Zeci de mii de protestatari si-au aprins lanternele telefoanelor si au cantat imnul " pe Ziare.com