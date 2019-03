La un moment dat, Stefan Mandachi s-a urcat pe scena si i-a facut pe oamenii de afaceri sa strige la unison ca vor autostrada de la Suceava la Bucuresti."Eu vreau autostrada de la Suceava la Bucuresti", a spus el. "Si eu", a fost raspunsul oamenilor de afaceri, dar care nu l-a multumit pe Mandachi."Nu m-ati convins. Pai vreti sau nu vreti? Ca daca nu sunteti convingatori nu o sa o avem. Trageti aer in piept si cand strigati, trebuie sa ajunga pana in cer, daca e nevoie. Eu vreau autostrada de la Suceava la Bucuresti", a continuat el, moment in care oamenii de afaceri au raspuns mult mai tare "Si eu!".Citeste mai departe despre " Moment inedit la summit-ul Romanian Business Leaders: Oamenii de afaceri au strigat la unison ca vor autostrazi (Video) " pe Ziare.com