Momentele-cheie ale manipularii protestelor pasnice si cum a fost implicata Carmen Dan in operatiune

Sefii Jandarmeriei sustin, in schimb, ca au reactionat la violentele protestatarilor, retinand in final, doua persoane.In data de 10 august, in Bucuresti s-a desfasurat cea mai mare diversiune politica de dupa intunecatul an 1990.Un mesaj pe WhatsApp primit in dupa-amiaza zilei de joi, 9 august, de o persoana cu conexiuni in Ministerul Afecerilor Interne se vorbeste despre un plan "vizat" de Liviu Dragnea."Nu este o intoxicare, nu este un bluf, nu este un extras dintr-o discutie purtata la MAT-ul din sat. Se intampla de trei zile: echipa operativa multi si pluridisciplinara, organizata de doamna Carmen Dan (...) a elaborat un plan de actiune vizatde dl. Liviu Dragnea. Prin acesta se urmareste crearea momentelor de interventie in forta de catre jandarmi", se arata in mesajul publicat de Ziare.com.Planul de interventie al jandarmilor in Piata Victoriei, in data de 10 august, a fost realizat de Directia Generala de Management Operational din Ministerul de Interne, exact asa cum se arata in mesajul de mai sus, care face o referire directa la "echipa operativa (...) organizata de doamna Carmen Dan"."Aceasta e o structura din minister controlata exclusiv de Carmen Dan si aici a fost planificat totul. De aici au pornit toate informarile catre Centrul de Comanda al Jandarmeriei din Piata Victoriei", a declarat pentru Ziare.com, o sursa apropiata structurilor de conducere din MAI, care a dorit sa-si pastreze anonimatul."Directia Generala Management Operational (D.G.M.O.) este unitate din Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), fara personalitate juridica, ce se subordoneaza direct ministrului afacerilor interne", se arata in regulamentul de organizare a structurii, publicat pe site-ul MAI."Personalul D.G.M.O. se compune din politisti - functionari publici cu statut special si cadre militare, caruia i se aplica drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in acelasi regulament.DGMO este condusa in prezent de Director General Comisar-sef de politie Stefan Savulescu si de Director general