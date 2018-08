Motivare in procesul pierdut de CCR: Cenzurarea opiniilor separate incalca legea, da puteri discretionare, ingradeste dreptul la informare

Aceasta este una dintre concluziile la care a ajuns judecatorul Mariana Adriana Bratu de la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul in care a anulat o hotarare data de plenul Curtii Constitutionale (CCR) privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente.Este vorba de procesul deschis de avocata Elenina Nicut, care a aratat instantei ca CCR a incalcat propria lege de functionare - Legea 47/1992 si articolul 31 din Constitutie - Dreptul la informatie, atunci cand a dat aceasta hotarare.Proces deschis de Elenina NicutElenina Nicut (foto) s-a adresat instantelor de judecata dupa ce, in 22 iunie 2017, regulamentul CCR a fost modificat, iar opiniile concurente formulate la Deciziile 304/2017 si 392/2017 (cu privire la Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si cea privind infractiunea de abuz in serviciu - n.red.) au fost eliminate din Monitorul Oficial.Curtea de Apel Bucuresti a decis ca cele doua opinii separate sa fie publicate pe site-ul CCR si trimise la publicare in Monitorul Oficial. Decizia Curtii de Apel Bucuresti este data in prima instanta, iar CCR o poate contesta in 15 zile de la primirea motivarii.De ce este nelegala hotarareaMariana Adriana Bratu a motivat pe 26 de pagini cum a ajuns la aceasta concluzie, dupa ce a analizat prevederile din mai multe legi. Potrivit acesteia, CCR, atunci cand a dat hotararea, si-ar fi incalcat chiar propria lege, care prevede dreptul judecatorului de a formula opinii separate sau concurente."Acest drept este conferit printr-o lege organica, motiv pentru care nu este permisa restrangerea sau chiar inlaturarea acestui drept printr-un act normativ cu forta juridica inferioara cum este aceasta hotarare", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti. Practic, nu poti printr-o hotarare sa schimbi o lege."Prin urmare, Curtea constata nelegalitatea acestui act si prin raportare la principiul legalitatii actului administrativ, prin aceasta intelegandu-se respectarea de catre acesta a actelor normative imediat si direct superioare, in baza carora este emis", arata magistratul.Potrivit acestuia, esenta activitatii desfasurate de un judecator de la CCR este solutionarea dosarelor si exprimarea de opinii juridice, respectiv de a motiva hotarari ...citeste mai departe despre " Motivare in procesul pierdut de CCR: Cenzurarea opiniilor separate incalca legea, da puteri discretionare, ingradeste dreptul la informare " pe Ziare.com