DNA cere mai multi ani de inchisoare pentru Dragnea: Inculpatul nu a facut decat sa adopte o conduita nelegala, antisociala si imorala

Afirmatiile apartin unui procuror anticoruptie si sunt din motivarea apelului depus la Inalta Curte in acest caz. Practic, DNA cere majorarea pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, pronuntata in prima instanta in cazul lui Liviu Dragnea.In plus, potrivit motivelor consultate de Ziare.com, procurorul mai solicita condamnarea acestuia si pentru infractiunea de instigare la fals intelectual, in cazul careia Inalta Curte a decis achitarea in faza de fond a procesului.DNA mai cere pedepse sporite in cazul Olgutei Sefu si a Rodicai Milos, foste directoare executive adjuncte in cadrul DGASPC Teleorman, care au fost condamnate in faza de fond la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare.La termenul de astazi, completul de 5 judecatori a amanat acest proces pentru data de 5 noiembrie, la solicitarea mai multor inculpati, printre care si Liviu Dragnea, pentru a-si angaja avocati.Citeste detalii aici: Apelul lui Dragnea impotriva condamnarii la inchisoare a inceput cu o amanare. N-ar fi apucat sa isi ia avocatMotivarea DNAProcurorii DNA explica in motivele de apel ca Sefu, Milos si Dragnea si-au incalcat obligatiile de a-si indeplini atributiile ce le aveau in exercitarea functiilor, "cu respectarea stricta a legii si a normelor de conduita profesionala, dovedind ca nu au inteles gravitatea faptelor si a consecintelor produse, incercand sa-si minimalizeze atributiile si competentele profesionale."Nivelul superior de instruire al acestora si functiile importante detinute nu ar fi reprezentat elemente inhibitorii ale conduitei infractionale, arata procurorul."Prin lipsa de probitate de care au dat dovada inculpatii, acestia au lezat grav functiile publice detinute, dar si institutiile unde isi desfasurau activitatea", se arata in motivele depuse de DNA la completul de 5 judecatori.Procurorii explica si ca pedeapsa in cazul celor trei trebuie sa fie majorata."Apreciem ca aplicarea pedepsei are ca efect formarea unei atitudini adecvate a inculpatilor fata de ordinea de drept, de regulile de convietuire sociala, prevenirea savarsirii de noi infractiuni, descurajarea altor persoane de a co ...citeste mai departe despre " DNA cere mai multi ani de inchisoare pentru Dragnea: Inculpatul nu a facut decat sa adopte o conduita nelegala, antisociala si imorala " pe Ziare.com