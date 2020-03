Potrivit Reuters, cozi de turisti nemultumiti s-au format in fata muzeului parizian, gazda unor opere de arta celebre, precum tabloul "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci, si sculptura Venus din Milo, ce dateaza din perioada Greciei Antice."Are loc o reuniune de informare la care participa angajati si conducerea muzeului, despre situatia sanitara si masurile de preventie asociate noului tip de coronavirus, iar acest fapt a intarziat ora de deschidere a muzeului", a declarat o purtatoare de cuvant a institutiei, citata de AFP."Discutiile au durat toata dimineata", a continuat ea, adaugand ca o noua informare de presa va avea loc in cursul dupa-amiezii.Franta a raportat 100 de cazuri confirmate de infectare cu Covid-19 de la sfarsitul lunii ianuarie. Doua persoane dintre cele infectate au murit.Intensificarea epidemiei a determinat Guvernul francez sa anunte sambata noi masuri concepute pentru a limita propagarea virusului. Printre ele se afla si anularea tuturor adunarilor publice organizate in spatii inchise si la care participa peste 5.000 de persoane.Ca urmare a acestei interdictii, editia 2020 a Salonului international al agriculturii de la Paris s-a inchis cu o zi mai devreme, sambata. O cursa de semimaraton, la care erau inscrisi peste 40.000 de alergatori si care urma sa aiba loc duminica, a fost anulata.Muzeul Luvru a primit 9,6 milioane de vizitatori pe durata anului 2019. La jumatatea lunii ianuarie, muzeul parizian a fost blocat timp de o zi de echipe de grevisti care se opun proiectului de lege ce vizeaza reforma sistemului de pensii din Franta. ...citeste mai departe despre " Muzeul Luvru a fost inchis cateva ore din cauza coronavirusului. Cozi uriase de turisti (Video) " pe Ziare.com