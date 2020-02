Naval Group si Santierul Naval Constanta reafirma angajamentul de a sprijini Marina Romana in proiectele sale de modernizare

Echipele Naval Group si SNC sunt onorate de increderea autoritatilor romane care au selectat Naval Group si partenerul sau, Santierul Naval Constanta, pentru programul de a construi patru noi corvete multifunctionale Gowind, de a moderniza fregatele T22R si de a crea un centru de mentenata si un centru de formare.Gowind este o corveta cu o platforma exclusiv militara, echipata cu un set de sisteme de ultima generatie testate in lupta, anti-submarin, anti-suprafata si antiaeriene, conform standardelor NATO.Oferta Naval Group si SNC se bazeaza pe puterea parteneriatului exclusiv dintre cei doi parteneri, care va asigura suveranitatea si autonomia Romaniei, deoarece SNC, o companie romaneasca care angajeaza muncitori romani, va stapani know-how-ul necesar pentru sustinerea intregului ciclu de viata al corvetelor, de la constructia lor, pana la intretinerea si modernizarea lor.Transferul global de tehnologie al Naval Group va aduce beneficii intregii industrii navale romanesti pe termen lung, creand locuri de munca cu valoare adaugata ridicata, dincolo de programul Gowind®.Despre Naval GroupNaval Group este liderul european in domeniul apararii navale. Naval Group foloseste know-how-ul sau extraordinar, resursele industriale unice si capacitatea de a organiza parteneriate strategice inovatoare pentru a raspunde cerintelor clientilor sai.Fiind atat integrator de sistem, cat si contractor principal, grupul proiecteaza si produce submarine si nave de suprafata. De asemenea, furnizeaza servicii santierelor navale si bazelor navale.In plus, grupul ofera o gama variata de solutii de energie regenerabila marina. Atent la responsabilitatea sociala corporativa, Naval Group a aderat la Pactul Global al Natiunilor Unite.Grupul a raportat venituri de 3,7 miliarde de euro si are 15.168 angajati (date pentru 2019).Despre Santierul Naval ConstantaSantierul Naval Constanta este un santier naval romanesc, clasat printre cele mai mari santiere de constructii noi si de reparatii navale din Europa.Infiintat in urma cu 125 de ani, Santierul Naval Constanta a produs peste 400 de nave, fiind cel mai experimentatat santier, cu cel mai mare numar de nave construite.Numai in ultimii 17 ani, de la privatizare, santierul a construit si livrat peste 30 de nave. SNC este auditata la nivel ...citeste mai departe despre " Naval Group si Santierul Naval Constanta reafirma angajamentul de a sprijini Marina Romana in proiectele sale de modernizare " pe Ziare.com