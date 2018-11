Ne asteapta inca doi ani in care Autostrada Soarelui risca sa se rupa, la intrarea in Bucuresti. Iata de ce autoritatile nu pot rezolva problema mai devreme de sfarsitul lui 2020

N-a fost vara in ultimii ani in care placile de beton de pe A2, de la intrarea in Capitala, sa nu se ridice, dand nastere unor denivelari periculoase pe sosea.De fiecare data, echipaje ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au invervenit pentru a rezolva situatia. Cu toate acestea, placile au continuat sa se ridice, rupand drumul si punandu-le vietile in pericol soferilor care circulau prin zona.De ce s-a intamplat asta, iar si iar, a explicat inca din luna iulie pentru Ziare.com purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu.De ce se rupe autostrada la intrarea in Bucuresti"Cei 40 de kilometri din A2 pe care risca sa apara astfel de probleme (cei de la intrare/iesire din Bucuresti - n.red) au fost proiectati inainte de 1989. Pe vremea aceea, se considera ca betonul e cel mai bun material din care poti construi o autostrada. Acum facem autostrazi cu terasament si covor asfaltic, dar pe atunci se considera ca betonul e solutia ideala.Ce-i drept, betonul e bun si rezistent. Doar ca intretinerea unei autostrazi din beton e foarte dificila. Placile au 6 metri lungime si au intre ele rosturi, umplute cu un soi de mastic siliconic. La caldura, placile se dilata.Asa arata o portiune in care Autostrada Soarelui s-a rupt, in aceasta vara - Video: Arhiva CNAIRIn cazul in care dilatarea e pronuntata, se pot intampla 3 lucruri: placile coboara, se inalta brusc sau imbinarea dintre ele pocneste, in zona rosturilor. Forta cu care placile se imping, la dilatare, e foarte mare, ajungand la 8.500 de kilograme pe centimetrul patrat", spune Alin Serbanescu.Autoritatile au hotarat cum sa repare soseaua, dar anunta ca le va lua cativa aniTot purtatorul de cuvant al CNAIR informa ca singura solutie eficienta de remediere a problemei este o interventie de proportii asupra Autostrazii Soarelui.Mai exact, se impunea frezarea betonului si acoperirea cu un covor de asfalt.CNAIR a continuat sa lucreze la adoptarea acestei solutii, asa ca in cele din urma a lansat o licitatie pentru a-si alege constructorul care sa repare A2, intre Bucuresti si Fundulea.Societatea care va castiga licitatia va trebui, in prim ...citeste mai departe despre " Ne asteapta inca doi ani in care Autostrada Soarelui risca sa se rupa, la intrarea in Bucuresti. Iata de ce autoritatile nu pot rezolva problema mai devreme de sfarsitul lui 2020 " pe Ziare.com