Ne spalam mainile si ne dezinfectam constant. Dar ce facem cu mintea?

Tusim in cot, nu mai salutam cu strangeri de maini, nu ne mai sarutam pe obraz. Am devenit toti atenti la aceste gesturi si le-am transformat, din dorinta de a ne proteja pe noi si pe cei dragi. Dar ce facem cu mintea?Autoizolarea, chiar si cea din proprie initiativa, nu este o perioada usoara. Si o spun inclusiv din experienta proprie a ultimelor zile. Chiar daca am lucrat chiar mai mult decat in perioadele normale, de dimineata pana seara, imi lipsesc interactiunea cu oamenii si schimbarile de peisaj.Ne protejam cat putem de coronavirus, dar cat de mult ne gandim si la provocarile emotionale? Starea de sanatate este, pana la urma, si rezultatul unei stari de bine la nivel emotional.Printre sutele de materiale pe care le citesc pe tema COVID-19, mi-a atras atentia un interviu cu David Spiegel, primit in cadrul buletinului periodic pentru absolventii Universitatii Stanford. Spiegel e o legenda vie, profesor de psihiatrie si stiinte comportamentale, director medical al Centrului de Medicina Integrativa la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Stanford. Am extras cateva idei despre noile provocari pentru sanatatea noastra mentala zilnica.Profesorul Spiegel a pornit de la o constatare simpla: multe dintre mecanismele noastre pentru gestionarea stresului zilnic - cum ar fi planificarea in viitor sau reunirea pentru interactiuni sociale - dispar in era COVID-19. Ce facem?Una dintre modalitatile tipice de a face fata unei probleme este sa planifici pas cu pas cum sa o rezolvi. Cum sa planifici in aceasta perioada, cu atatea necunoscute? Lucrurile simple de pana acum devin complicate: nu stim daca putem merge la munca sau la scoala, nu stim daca mai putem calatori sau planifica evenimente sociale, apar griji privind locul de munca, venitul, starea de sanatate.Reuniunile sociale sau imbratisarile devin periculoase. Fiecare dintre aceste transformari genereaza anxietate.Cum facem fata acestor transformari?Pastrati-va cat mai mult posibil rutina si continuati sa faceti acele lucruri pe care le faceti de obicei pentru a ramane sanatos - cand puteti.Dormiti suficient, faceti exercitii fizice si nu mancati prea mult sau prea putin.