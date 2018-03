Negocierile dintre sindicalistii din Sanatate si ministrul Pintea, fara rezultat. Sporurile raman plafonate la 30%

La finalul acestora, ministrul Sanatatii a spus ca discutiile cu membrii sindicatelor vor continua si ca se incearca gasirea unor solutii, dar respectand legea, cu incadrarea in plafonul de 30% pentru sporurile din spitale, in timp ce conducerea Sanitas a anuntat ca sindicalistii nu renunta deocamdata la calendarul protestelor."Concret, la momentul asta nu avem nimic. Promisiuni ca doamna ministru, in decursul acestei saptamani, va aduce solutii strict tehnice care sa spuna ca am redus cu atat si o sa va incadrati in procentul de 30%. Sau ne mai trebuie x procente, ne mai lasati o perioada de timp. (...) E vorba de cum repartizam ca sa fie pentru toata lumea, dupa meritul fiecaruia. Acolo e marea problema si asta asteptam sa vedem cum facem. Ca sunt o parte din salarii, dar trebuie sa fie pentru toata lumea. Nu stiu daca la ceea ce ati auzit coroboreaza cu 30%. In niciun caz. Si noi incercam. Asta am incercat si cu ceilalti colegi astazi, sa gasim o modalitate sa putem sa depasim acea varianta de 30%, sa ne apropiem cu ceva", a spus, la finalul negocierilor de la Ministerul Sanatatii, liderul federatiei sindicale Sanitas, Leonard Barascu.Ce spune ministrul SanatatiiLa randul sau, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca nu se poate renunta la plafonul de 30 la suta impus prin legea salarizarii unitare in privinta sporurilor."Sporurile raman plafonate la 30 la suta. Este vorba despre regulamentul sporurilor, acolo am avut discutii, pentru ca au fost niste amendamente acceptate in Parlament la Ordonanta 91 si s-a discutat despre baza de calcul. Deci inca discutam pe aceasta baza. Am discutat si vom propune alte solutii", a spus Sorina Pintea.Ea a precizat ca miercuri va fi organizata o dezbatere publica pe tema Regulamentului de sporuri: "Vom face noi analize, vom reaseza Regulamentul de sporuri pe categorii de personal pentru ca ne intereseaza soarta personalului medical si a angajatilor din sistem".Ministrul Sanatatii a mai spus ca, in opinia sa, nu este cazul ca angajatii din sanatate sa declanseze un conflict de munca.Sanitas a anuntat protesteLiderii Sanitas au anuntat, luni, ca incep procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca si ca primele actiuni de protest vor fi in 20, 22, 27 si 29 martie, cand vor fi pichetate sediile ministerelor Sanatatii, Munci ...citeste mai departe despre " Negocierile dintre sindicalistii din Sanatate si ministrul Pintea, fara rezultat. Sporurile raman plafonate la 30% " pe Ziare.com