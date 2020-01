Nelu Iordache, achitat in dosarul Transalpina. Decizia este definitiva

Astfel, magistratii au mentinut decizia luata in prima instanta luata la Tribunalul Bucuresti, in decembrie 2017, iar omul de afaceri alaturi de mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au scapat de acuzatiile aduse de procurorii anticoruptie.Achitare s-a dispus si pentru Ion Dina, Marin Tudor, Luchian Toma Panduru, Mihai Adrian Radu, Stefan Radu, Mircea Nicolae Dorel si SC Romstrade SRL.Nelu Iordache, firma Romstrade si mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova au fost trimisi in judecata in anul 2014 pentru fapte de coruptie privind lucrari de modernizare a 184 de kilometri din DN 67C Transalpina, potrivit Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA, in perioada august 2009 - iunie 2010, in conditiile executarii lucrarilor de modernizare a drumului national DN 67 C Bengesti - Novaci - Ranca - Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina), pe o lungime de 184 de kilometri, in cadrul unui contract finantat de DRDP Craiova, mai multi angajati ai directiei, respectiv dirigintii de santier Ion Dina si Marin Tudor, responsabilul cu derularea contractului, Luchian Toma Panduru, Mihai Adrian Radu, Stefan Radu, Constantin Serban si Stefan Branaru, au certificat si vizat, pentru a fi decontate, situatii de lucrari fictive sau neexecutate si materiale de constructii care figurau ca ar fi fost achizitionate, incalcandu-si astfel atributiile si sarcinile de serviciu.Pentru ca angajatii DRDP Craiova sa aprobe plata lucrarilor neefectuate si materialele de constructie inexistente, Nelu Iordache, in calitate de administrator al Romstrade, societate care a primit contractul de executare a lucrarilor, l-ar fi determinat pe Nicolae Dorel Mircea sa falsifice mai multe situatii de lucrari si facturile aferente.Nicolae Dorel Mircea ar fi falsificat doua situatii de lucrari prin care s-a atestat in mod nereal ca firma Romstrade ar fi executat lucrari la trei poduri, valoarea totala confirmata si neexecutata fiind de 1.750.962 de lei. El ar mai fi falsificat si o situatie de lucrari in care a inclus aprovizionarea cu materiale de constructii in valoare de 17.034.324,75 lei, documen ...citeste mai departe despre " Nelu Iordache, achitat in dosarul Transalpina. Decizia este definitiva " pe Ziare.com