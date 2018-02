Decizia este definitiva, iar nepotul fostului sef de stat va fi incarcerat chiar azi, transmite Digi24.De asemenea, Dragos Basescu a mai fost obligat de instanta sa plateasca suma de 600 de lei, reprezentand cheltuieli judiciare, potrivit News.ro.In ianuarie 2017, Tribunalul Bucuresti il condamnase la doi ani si sase luni de inchisoare cu executare pe Dragos Basescu, insa procurorii au facut recurs si instanta superioara a majorat pedeapsa.Fiul lui Mircea Basescu ar fi cerut un milion de euro de la un om de afaceri pentru a interveni la DIICOT in solutionarea favorabila a dosarului in care acesta era cercetat.Dragos Basescu a fost trimis in judecata de procurorii DNA in octombrie 2015, impreuna cu omul de afaceri Ciprian Nistor.In timpul judecarii cauzei la Tribunalul Bucuresti, Ciprian Nistor a ales procedura simplificata si a recunoscut faptele asa cum sunt descrise in rechizitoriu, iar in 5 mai 2016 a fost condamnat la trei ani inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta. Nistor a contestat decizia la Curtea de Apel Bucuresti, care in septembrie 2016 l-a condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare.Din mai 2016, procesul a continuat pentru Dragos Basescu. ...citeste mai departe despre " Nepotul lui Basescu, condamnat definitiv la trei ani de inchisoare cu executare " pe Ziare.com