New York Times: Romania asteapta decizia presedintelui Iohannis privind legile care slabesc justitia

Publicatia scrie pe larg despre legile Justitiei adoptate recent de Parlamentul roman si noteaza ca presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa retrimita legislativului aceste legi. De asemenea, New York Times aminteste si despre modificarile la Codurile penale, dar si despre problemele penale ale liderului PSD, Liviu Dragnea.In Europa de Est, valorile liberale au fost amenintate in 2017, guvernele din tari precum Ungaria, Polonia si Romania adoptand masuri menite sa impiedice principiile democratice, inclusiv eforturile anticoruptie, libertatea presei si statul de drept, scrie New York Times.In Romania, protestatarii si politicienii se pregatesc pentru o perioada tensionata in ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a sanctiunilor pentru coruptie.La 20 decembrie, Senatul Romaniei a adoptat o legislatie despre care criticii spun ca va slabi independenta sistemului judiciar. Camera inferioara a tarii aprobase anterior modificarile. Ei asteapta acum promulgarea legilor de catre presedintele Klaus Iohannis, care a criticat indelung eforturile de a slabi lupta impotriva coruptiei.Iohannis are 20 de zile sa semneze masurile sau sa-si exercite dreptul de veto si sa le trimita inapoi in Parlament. "Daca cineva isi imagineaza ca nu vor avea consecinte, inseamna ca au cazut pur si simplu de pe luna", a declarat el reporterilor, in 20 decembrie, noteaza publicatia.Citeste si: Washington Post: Democratia din Romania e amenintata. PSD, in centrul coruptiei endemice. Ce poate face Trump.Masurile ar limita independenta magistratilor si ar institui o unitate speciala care sa investigheze potentialele infractiuni comise de acestia. Magistratii au organizat proteste tacute in fata instantelor din intreaga tara pentru a se opune masurilor.De asemenea, parlamentarii din partidul de guvernamant au lansat in 26 decembrie un proiect de lege care propune modificari ale Codului penal al Romaniei si care, printre altele, nu va mai pedepsi abuzurile in serviciu in care daunele financiare sunt mai mici de 200.000 de euro (aproximativ 240.000 de dolari). Joi, initiatorul proiectului de lege a anuntat ca retrage propunerea, dar a ...citeste mai departe despre " New York Times: Romania asteapta decizia presedintelui Iohannis privind legile care slabesc justitia " pe Ziare.com