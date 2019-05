New York Times scrie ca papa Francisc a venit in Romania pentru a avertiza cu privire la pericolul populismului

Suvernaul Pontif incearca, in aceasta vizita de trei zile in aceasta fosta tara comunista - un stat membru UE hotarat european in prezent -, sa vindece vechea Schisma intre bisericile catolica si ortodoxa, apreciaza cotidianul american.El va reaminti Batranului Continent valorile sale comune si isi va exprima sustinerea fata de minoritatea etnica rroma care, in unele tari, a ajuns tinta "vitriolului" extremei drepte, adauga NYT.In ultimii ani, populistii s-au ridicat, de la periferie, cu scopul de a slabi aliatii proeuropeni ai papei, cel mai recent in Franta si Italia.Romania a parut vineri sa-i primeasca mai bine mesajul, comenteaza ziarul.Suveranul Pontif va trece, la Bucuresti, pe langa locul in care fostul dictator Nicolae Ceausescu si-a sustinut ultimul discurs, in Piata Revolutiei, de la balconul in care flutura acum steagul Uniunii Europene, la care tara a aderat in 2007 si a carei presedintie semestriala o detine pentru prima oara.Intalnirea papei cu oficiali guvernamentali la Palatul Cotroceni are loc intr-o perioada de tensiuni, dupa ce Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat (PSD, centru), a fost condamnat luni la peste trei ani de inchisoare, gasit vinovat de abuz in serviciu.La fel ca in Bulgaria, unde papa a fost primit luna aceasta glacial, Romania este majoritar ortodoxa."Distanta intre cele doua biserici a crescut din 2008", declara pentru NYT Mihai Fratila, episcopul greco-catolic al Bucurestiului. "Este o rusine, pentru ca exista familii mixte care nu au probleme sa-si impartaseasca" credintele crestine."Mie mi-ar placea sa avem legaturi mai bune", a declarat Francisc Dobos, un purtator de cuvant al Arhidiocezei Catolice a Bucurestiului. "Nu sunt cele mai bune, dar sunt bune", apreciaza el.In Romania, populistii - a caror pozitie impotriva migrantilor il ingrijoreaza pe papa - nu sunt in ascensiune, scrie NYT.Migrantii "sunt adesea dispretuiti si considerati o sursa a tuturor relelor societatii", a denuntat Francisc luni, la o zi dupa ce extrema dreapta a obtinut victorii in Franta si Italia in alegerile europene. Frica "ne face intoleranti, ...citeste mai departe despre " New York Times scrie ca papa Francisc a venit in Romania pentru a avertiza cu privire la pericolul populismului " pe Ziare.com