Nicusor Dan a atacat in instanta hotararea lui Firea care interzice aplicatiile de taxi

"Sunt multe probleme in activitatea de taximetrie din Bucuresti, dar era o chestiune care functiona, si anume aplictiile pe care le-a creat piata libera si care permiteau oricarui bucurestean care avea un telefon mobil sa vada ce taxiuri sunt in zona lui, ce preturi au si ce note are fiecare din taximetristi. (...) Ca deputat de Bucuresti, am cerut azi Consiliului General sa isi retraga aceasta hotarare, am formulat plangerea prealabila si aici la Tribunal, am cerut in prealabil ca instanta sa suspende executarea acestei hotarari, care ar urma sa intre in vigoare in 10 zile de la publicare, deci undeva pe 5-6 ianuarie", a declarat Nicusor Dan, la iesirea din Tribunalul Bucuresti.Deputatul USR a mai spus ca primarul general, conform Legii taximetriei, are obligatia de a asigura verificarea legalitatii in activitatea taximetriei din Bucuresti."Sunt covins ca niciunul dintre dumneavoastra nu stiti care este acel departament din Primarie care se ocupa, asa cum spune legea taximetriei, ca in cinci zile de la orice sesizare sa dea curs, sa verifice nelegalitati in activitatea de taximetrie din Bucuresti. Daca primaria vrea cu adevarat sa reglementeze aceasta activitatea, sa se uite dupa taximetristii pirat care bantuie, sa se uite dupa taximetristi care sunt autorizati sa functioneze in alte localitati decat in Bucuresti. De fapt, toate problemele din activitatea de taximetrie si comportamentul uneori neprofesionsit al taximetristilor, vine uneori din aceasta concurenta neloiala, care chiar primaria trebuie sa o opreasca (...) Aceste aplicatii mobile sunt cele care permit clientului sa faca comparatia intre serviciile pe care le produc diferiti taximetristi si diferite dispecerate", a adaugat Nicusor Dan.Fostul presedinte al USR a mai spus ca il "maguleste" faptul ca Gabriela Firea se intereseaza de persoana sa."Aici vorbim de respectarea legii. Respectarea legii inseamna ca daca Legea 38 nu obliga un client sa sune telefonic sa comande un taxi, ca acum 10 ani, inseamna ca aceste aplicatii sunt permise. Aceasta hotarare priveste doar intermedierea intre client si taximetrist. Eu cred, sper, ca instantele sa constate ca o astfel de restrangere contravine legii taximetriei, dar ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan a atacat in instanta hotararea lui Firea care interzice aplicatiile de taxi " pe Ziare.com