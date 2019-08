Nicusor Dan: Taxa auto dorita de Firea incalca Constitutia si practica CJUE

El subliniaza ca masurile nu vor avea un impact semnificativ asupra traficului."Dupa 3 ani, Firea descopera ca Bucurestiul este poluat si supraaglomerat.Masurile propuse azi de primarul Capitalei sunt un nou gest de imagine, cu impact nesemnificativ atat asupra traficului, cat si asupra poluarii", se arata intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.Totodata, deputatul precizeaza "adevaratele" masuri pentru a reduce traficul si poluarea."Adevaratele masuri pentru reducerea traficului si a poluarii sunt: soseaua de centura, parcarile "Park and Ride", o strategie de management a locurilor de parcare pentru tot orasul, un adevarat sistem de management al traficului, benzi unice pentru transportul in comun.Din pacate, pe niciuna din aceste componente esentiale ale programului electoral al Gabrielei Firea nu s-a facut niciun progres notabil", conform sursei citate.UPDATE Intr-o completare la primul comunicat, Nicusor Dan adauga ca "masura de a taxa diferentiat masinile inmatriculate in afara Bucurestiului si Ilfovului incalca Constitutia si practica CJUE".Nicusor Dan arata ca "lansarea proiectului in spatiul public fara aceasta minima verificare dovedeste inca odata incompetenta administratiei Firea".Deputatul independent mentioneaza o decizie recenta a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, care a contatat ca intentia Germaniei de a introduce o taxa de utilizare a autostrazilor doar pentru cetateni straini incalca dreptul european.De asemenea, printr-o decizie din 2010, Curtea de Apel Bucuresti a decis ca taxa instituita de primarul Radu Mazare pentru intrarea in statiunea Mamaia incalca Constitutia, aminteste sursa citata.In plus, conform art. 53 din Constitutie, orice limitare a dreptului la libera circulatie se poate face doar prin lege, nu prin decizie a autoritatii locale. De exemplu, taxa de pod de la Cernavoda este prevazuta de OG 15/2002, cu valoare de lege.Ce taxe vrea Firea sa introduca in BucurestiPrimarul general Gabriela Firea a anuntat, miercuri, ca va supune dezbaterii publice si apoi votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti o vinieta pentru Bucuresti, pentru a reduce gradul de poluare din Capitala.Proiectul va sta in dezbatere publica 45 de zile si va fi supus votului CGMB la fi ...citeste mai departe despre " Nicusor Dan: Taxa auto dorita de Firea incalca Constitutia si practica CJUE " pe Ziare.com