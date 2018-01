Noi denunturi in dosarul Lucan: Bodog aranja controalele. Romania e plina de lucani! Cum raspunde ministrul Sanatatii

"Le-am adus procurorilor informatii suplimentare. Sunt foarte multe de zis in legatura cu suspiciunile de mita. Profesorul Lucan lua mita si din aerul din Institut (Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj - n. red.). De la lifturile comandate in institutie, tonomatul de cafea...mita venea de oriune. Si prin firmele de farmacie care au platit asa zise contracte de sponsorizare - erau mita mascata. S-a schimbat si imunosupresia la sute de pacienti, pentru ca o anumita companie care furniza un anumit medicament sa fie scoasa din joc", a mai spus Ungureanu.Ungureanu a spus ca bolnavii din Romania sunt jecmaniti, deoarece din sute de clinici de stat, sunt indemnati sa mearga la privat, unde sunt jecmaniti de "Dumnezeii medicali", deoarece, sustine deputatul USR, Lucan nu este singurul medic care a recurs la astfel de fapte."Romania este plina de Lucani. Trebuie mobilizate Parchetele Judetene, pentru a se vedea cat de frecventa este aceasta practica a jafului banului public si a santajului emotional. Am foarte multe dovezi despre sute de bolnavi. Am dat liste clare cu pacienti - cu nume si prenume - care au fost redirectionati din clinicile de stat la cele private", a spus Ungureanu.Acesta sustine ca in Cluj exista foarte multi doctori care "fac ce face Lucan" (luare de mita, santaj emotional - n. red.)."In Cluj, exista foarte multi doctori care fac ce face profesorul Lucan. Nu sunt la fel de lacomi ca el si poate nu la fel de talentati in aceasta arta a chirurgiei, dar exista", a mai spus deputatul USR.Ministrul Sanatatii Florian Bodog, complicele lui Lucan?Deputatul USR a sustinut in fata jurnalistilor ca printre cei care i-au oferit sprijin medicului Lucan se numara si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care intervenea pentru a domoli controalele."Florian Bodog aranja lucrurile astfel incat controalele care veneau de la minister sa fie moi, sa nu descopere lucruri", a spus Ungureanu."Florian Bodog este un alt dosar. Florian Bodog impreuna cu functionari de la Casa, cu consilierul sau, au aranjat ca la un control cerut de DIICOT, functionarii de la Casa de Asigurari sa fie cazati la un hotel de cinci stele din Cluj. Acel control a devenit brusc foarte moale".Ungureanu a s ...citeste mai departe despre " Noi denunturi in dosarul Lucan: Bodog aranja controalele. Romania e plina de lucani! Cum raspunde ministrul Sanatatii " pe Ziare.com