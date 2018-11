Noi promisiuni de la Dancila: Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii. Ministrul Finantelor s-a angajat ca sunt bani

Totodata, cadrele didactice care se titularizeaza in mediul rural vor beneficia de o prima de instalare in cuantum de trei salarii medii brute pe economie, a anuntat premierul Viorica Dancila."Avem in vedere cresterea sumelor destinate finantarii Educatiei cu cel putin 15% anual fata de bugetul anului precedent. Vor fi acordate doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personala si materiale didactice.Va fi acordata o prima de instalare in cuantum de trei salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizeaza in mediul rural. Cadrelor didactice cu o vechime de minimum 30 de ani li se acorda la pensionare sase salarii medii brute pe economie", a mai afirmat Dancila, la inceputul sedintei de guvern.De asemenea, personalul didactic din mediu rural primeste pana la 5.000 de euro pentru achizitia si modernizarea unei locuinte, precum si pentru cumpararea terenului necesar constructiei.Memorandumul mai prevede si crearea unui cont unic de dezvoltare prin intermediul caruia toate universitatile sa poata demara/finaliza proiecte de investitii, precum si construirea a cel putin 1.000 de gradinite cu program sportiv.Iata care sunt toate masurile prevazute in meomorandumul adoptat azi de Guvern:Cresterea sumelor destinate finantarii educatiei cu cel putin 15% anual, comparative cu bugetul anului precedent, astfel incat sa se ajunga la cel putin 6% din PIB;Devansarea cresterii salariale prevazute pana in anul 2022, pana la data de 1 septembrie 2020;Acordarea a doua salarii brute pe an pentru dezvoltarea personala si materiale didactice;Acordarea unei sume de pana la 5.000 euro pentru achizitia si modernizarea unei locuinte, precum si cumpararea terenului necesar constructiei, pentru personalul didactic din mediul rural;Acordarea unei garantii de stat de 80% pentru creditele luate in vederea achizitionarii unei locuinte;Acordarea unei prime de instalare in cuantum de trei salarii medii brute pe economie pentru personalul didactic care se titularizeaza in mediu rural;Cadrelor didactice cu o vechime efectiva in invatamant de minimum 30 de ani, li se acorda la pensionare sase salarii medii brute pe economie;Crearea unui cont unic de dezvoltare prin intermediul caruia toate universitatile sa poata demara/ finaliza proiecte de investitii;Construirea a cel putin 1000 de ...citeste mai departe despre " Noi promisiuni de la Dancila: Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii. Ministrul Finantelor s-a angajat ca sunt bani " pe Ziare.com