Noi proteste in Piata Victoriei si in tara: Augustin Lazar revocat. Iesim pentru Justitie!

Astfel, Coruptia Ucide, Rezistenta, Initiativa Romania si Declic au anuntat ca si joi seara va avea loc evenimentul numit "Augustin Lazar revocat. Acum in strada! Iesim pentru Justitie!", organizat initial miercuri seara, imediat dupa anuntul facut de Toader.Evenimentul va incepe la ora 18:00, in Piata Victoriei."Unul dintre putinii oameni onesti si curajosi in fata politicianismului, procurorul general Augustin Lazar, este azi inlaturat de Tudorel Toader, ministrul Justitiei, un personaj politic pus de PSD-ALDE. Mai devreme a fost declansata procedura de revocare din functie.In ce fel de tara vrei sa traiesti? Hai ACUM in strada!", este mesajul transmis pe pagina de Facebook a evenimentului "Augustin Lazar revocat. Acum in strada! Iesim pentru Justitie!".Organizatorii sustin ca dosarul de la Parchetul General referitor la abuzurile Jandarmeriei din 10 august precum si toate dosarele instrumentate de PG sunt in pericol."Ne asteptam ca TOATE dosarele facute cat a fost Lazar la PG sa fie contestate", noteaza organizatorii protestului.Si la Timisoara se anunta un protest incepand cu ora 18:00, in Piata Victoriei, fosta Piata Operei.La Cluj Napoca oamenii sunt asteptati de la ora 19:00, la Monumentul Memorandistilor.Amintim ca miercuri seara Toader a declansat procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Anuntul a fost facut intr-o conferinta in care a prezentat, timp de o ora, un raport de 63 de pagini si in 20 de puncte, rezultat in urma evaluarii activitatii lui Lazar.