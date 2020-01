MAI schimba cartile de identitate: Vor fi cu cip, se emit de la 12 ani si tin loc de card de sanatate. Cum poti calatori in afara tarii

Principalele noutati:- varsta de la care trebuie sa ai carte de identitate scade la 12 ani, dar parintii pot cere emiterea cartilor electronice chiar de la nasterea copilului- tine loc si de card de sanatate- va costa intre 15 si 40 de euro- nu va fi obligatoriu sa iti faci carte electronica de identitate cand iti expira actualul buletin, insa nu se poate iesi din tara cu cartea clasica de identitate, daca a fost emisa dupa 3 august 2021 (fiind necesar pasaportul, care oricum va fi cu cip)Uniunea Europeana este cea care obliga autoritatile romane sa schimbe cartile de identitate pana in 3 august 2021.Ministrul Vela a explicat ca cei care nu doresc noul tip de carte de identitate nu sunt obligati sa o faca, dar ca nu vor mai putea iesi din tara cu cele vechi (daca au fost emise dupa 3.08.). Astfel, pentru iesirea din tara, ei vor avea nevoie de un pasaport, care oricum va avea un cip.Vela a precizat ca noua carte de identitate va avea si functionalitatea de card de sanatate."Cartile electronice de identitate vor simplifica relatia cetatenilor romani cu autoritatile nationale si cu cele din alte state.Cetatenii vor putea interactiona de unde vor cu autoritatile administratiei publice putand cere prestarea de servicii, vor fi eliminate celebrele cozi de la ghiseele din zona Ministerului Interne si din alte zone ale administratiei publice.Cartea electronica de identitate va asigura functionalitatea de card de sanatate. Se va crea si posibilitatea de a crea o carte de identitate simpla pentru cetatenii care nu vor carte de identitate cu cip.Cartea simpla de identitate nu va contine cip sau date electronice, dar va prezenta un grad ridicat de securitate", a spus Vela.Catalin Giulescu, seful Directiei pentru Evidenta Populatiei, a explicat ca dupa 3 august 2021 romanii vor putea calatori in UE pe baza unui pasaport, unei carti electronice de identitate emisa dupa 3 august sau cu buletinul aflat in perioada de valabilitate si ca aceasta etapa se va incheia in 2031."Inclusiv actele cele care vor fi emise pe 2 august vor putea folosite pana la data expirarii", a punctat Giulescu.In privinta costurilor, noi cartile electronice de identitate ar pute ...citeste mai departe despre " MAI schimba cartile de identitate: Vor fi cu cip, se emit de la 12 ani si tin loc de card de sanatate. Cum poti calatori in afara tarii " pe Ziare.com