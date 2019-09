Noile tarife de parcare in Bucuresti au fost aprobate de Consiliul General

"Noul proiect de hotarare stabileste proceduri mai eficiente de administrare a parcajelor publice de utilitate generala, cu moduri de incasare a tarifelor de exploatare ce acopera toate necesitatile utilizatorilor", se arata in referatul de aprobare privind aprobarea tarifelor, semnat de primarul Gabriela Firea.Zona 0 este delimitata de strazile Piata C.A. Rosetti, str. Tudor Arghezi, str. Dr. Dimitrie G. Gerota, str. Jean Louis Calderon, str. C.A. Rosetti, bd. Nicolae Balcescu, str. Ion Campineanu, Calea Victoriei, Splaiul Independentei, str. Halelor, Piata Unirii, bd. Unirii, bd. Mircea Voda, str. Matei Basarab, bd. Hristo Botev, inclusiv strazile mentionate.Zona 1 este cuprinsa intre Zona 0 si perimetrul format din strazile: Piata Francofoniei, Calea 13 Septembrie, sos. Panduri, bd. Geniului, sos Cotroceni, Splaiul Independentei, bd. Mihail Kogalniceanu, str. Vasile Parvan, str. Berzei, bd Garii de Nord, Piata Garii de Nord, Calea Grivitei, sos Nicolae Titulescu, bd Banu Manta, bd Ion Mihalache, str. Aviator Popisteanu, bd Expozitiei, str Parcului, str Tipografilor, sos Bucuresti-Ploiesti, bd Aerogarii, str Nicolae G. Caranfil, bd Beijing, bd Mircea Eliade, Calea Floreasca, str Polona, str Mihai Eminescu, str Traian, bd Pache Protopopescu, sos Mihai Bravu, str Traian Popovici, Calea Dudesti, bd Octavian Goga, str Nerva Traian, bd Gheorghe Sincai, str Lanariei, Calea Serban Voda, bd Marasesti, Piata Libertatii, str. Mitropolit Nifon, Piata Regina Maria, bd Libertatii, inclusiv strazile mentionate.Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre Zona 1 si limita administrativa a orasului.Tarifele orare de parcarePlata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fara rezervarea sau nominalizarea acestuia.De luni pana vineri, in intervalul orar 7:00 - 23:00, in Zona 0 - Centru, tariful va fi de 10 lei/h, in zona 1 - de 5 lei/h, iar in zona 2 - de 2,5 lei/h, de luni pana vineri, intre orele 7:00 si 19:00, in afara programului mentionat parcarea fiind gratuita, inclusiv in zilele de sarbatori legale, cu exceptia unor parcaje unde tariful se aplica, de luni pana duminica, inclusiv in zilele de sarbatoare legala, in intervalul orar specificat.Tariful pentru Zonele 0 si 1 se aplica pentru primele doua ore de utilizare a locului de parcare, ...citeste mai departe despre " Noile tarife de parcare in Bucuresti au fost aprobate de Consiliul General " pe Ziare.com