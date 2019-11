"Echipele noastre lucreaza din greu pentru a rezolva o problema tehnica din cauza careia unele din zborurile noastre sunt afectate", a informat British Airways intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter , ca raspuns unui pasager al carui zbor a inregistrat o intarziere de 22 de ore, transmite Reuters."Am inceput sa redirectionam clientii spre zboruri alternative si sa le oferim cazare la hotel, in cazul in care nu pot sa isi continue calatoriile in cursul acestei nopti", a adaugat British Airways.Incepand din 2017 si pana in prezent, British Airways a suferit trei episoade de defectiuni majore ale sistemului de computere, ultimul in luna august, cand operatiunile companiei aeriene britanice au fost serios afectate.In paralel, in luna septembrie, British Airways s-a confruntat cu prima mare greva a pilotilor sai, ceea ce i-a redus profitul, iar in luna iulie a acestui an a primit o amenda de 230 milioane de dolari pentru un furt de date de pe site-ul operatorului aerian produs anul trecut.British Airways, detinut de grupul hispano-britanic IAG, are peste 40 de milioane de clienti pe an si zboruri catre peste 70 de tari, inclusiv spre Romania. ...citeste mai departe despre " Nou esec pentru British Airways: Zboruri intarziate chiar si cu 22 de ore " pe Ziare.com