Noul presedinte al ANPC vrea masuri mai stricte pentru produsele din aluat congelat

Romanii cumpara de ani buni produse de panificatie si patiserie fara sa stie prea multe despre compozitia acestora si despre modul in care au fost ele obtinute. ANPC a incercat de mai multe ori sa vina in sprijinul consumatorului, dar legile pe care le-a creat pentru a-l proteja sunt interpretabile si nu ajuta atat cat ar trebui.Primul pas l-a facut Autoritatea in 2013 cand a adoptat Ordinul 183/2016. Acesta le da dreptul tuturor consumatorilor sa stie daca produsul pe care il aleg de pe raft a fost sau nu obtinut din aluat decongelat.Mai exact, articolul 3 din ordin impune ca "operatorii economici care comercializeaza catre populatie paine, produse de panificatie si produse de patiserie obtinute din produse congelate (...) au obligatia de a informa consumatorii prin afisare la loc vizibil, lizibil, usor de inteles, intr-o forma care sa nu permita stergerea, dupa caz, pe un afis, pe eticheta, ambalaj de vanzare, in meniul oferit, ori altele asemenea, ce insotesc produsul, cu mentiunea 'produs/din produs decongelat'".Ordinul n-a stabilit, insa, si un mod unitar de afisare a acestor informatii, asa ca fiecare comerciant la aplicat dupa cum a considerat. Iar in multe cazuri acest lucru mai degraba l-a derutat pe consumator in loc sa-l ajute sa fie mai bine informat.De-a lungul celor cinci ani scursi de la intrarea in vigoare a ordinului, productorii din industria panificatiei si patiseriei au sesizat, in repetate randuri, faptul ca informatiile la care consumatorul are acces privind produsele din aluat decongelat sunt insuficiente.Spre exemplu, presedintele Rompan Aurel Popescu a declarat pentru Ziare.com ca I se pare important ca pe eticheta acestora sa fie trecuta si data la care a fost congelat aluatul."Congelarea de durata strica structura produsului. E o metoda de conservare care nu-l poate mentine precum produsul proaspat. Iar consumatorul trebuie sa fie informat", a explicat Aurel Popescu.In plus, mai multi producatori citati de Ziare.com au apreciat ca aluatul congelat are un continut de aditivi mai mare decat cel proaspat, lucru pe care consumatorul are dreptul sa-l cunoasca.In urma ...citeste mai departe despre " Noul presedinte al ANPC vrea masuri mai stricte pentru produsele din aluat congelat " pe Ziare.com