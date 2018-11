USLM informeaza, prin intermediul unui comunicat de presa, ca Tribunalul Bucuresti - care potrivit Metrorex a decis ca greva de avertisement de pe 15 noiembrie a fost ilegala - nu a interzis, totusi, continuarea protestului.Cu alte cuvinte, potrivit USLM, in decizie se arata ca instanta " ... respinge cererea de incetare a continuarii actiunilor de greva intemeiate pe greva de avertisment ca prematur formulata" si, totodata, " ... respinge in rest actiunea (Metrorex) ca fiind neintemeiata"."In aceste conditii, conform adresei USLM nr. 324/16.11.2018, inregistrata la Metrorex sub nr. 3858/16.11.2018, miercuri 21.11.2018, la metrou va fi declansata greva propriu-zisa pe termen nelimitat, zilnic intre orele 4:00 - 16:00.In conformitate cu legea avem acest drept", in informeaza USLM.Cu toate acestea, in eventualitatea in care ministrul Lucian Sova va fi schimbat din functie, sindicalistii ar vrea sa vorbeasca si cu viitorul lider al Transporturilor, inainte sa intre in greva generala.Urmareste LIVE cum liderii PSD transeaza remanierea Guvernului Dancila in CEx"Suntem dispusi in continuare la negocieri mai ales ca din informatiile difuzate in presa chiar azi urmeaza a fi schimbata atat conducerea ministerului, cat si cea executiva, conditii in care suntem nevoiti sa asteptam intalnirea cu noile organe de conducere si apoi ne vom pronunta daca sau nu vom declansa greva propriu-zisa", se mai arata in comunicatul USLM. ...citeste mai departe despre " Noutati despre greva de la metrou de miercuri: Totul depinde de decizia CEx si daca ministrul Sova va fi schimbat " pe Ziare.com