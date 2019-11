Nu chiar totul este public pe Facebook! Judecatorii au anulat amenda Jandarmeriei pentru o postare ironica la adresa unui ofiter

Decizia in acest caz a fost data de Judecatoria Sectorului 5, dar Directia Generala de Jandarmi a Capitalei a contestat-o la Tribunalul Bucuresti.Magistratii au explicat ca postarea de pe Facebook a fost distribuita in mediul online doar catre persoanele pe care barbatul le are adaugate in lista de prieteni virtuali si nu in mod public."Acest lucru inseamna ca nu poate fi accesata de orice persoana ce foloseste un motor de cautare pe Internet, ci doar de persoanele din lista mentionata si, eventual, de prietenii acestora din urma", explica Judecatoria Sectorului 5.Drept urmare, fapta nu a fost comisa intr-un loc accesibil publicului, chiar daca s-ar considera mediul virtual in ansamblu ca reprezentand un asemenea loc."De asemenea, fapta nu a fost comisa intr-o adunare sau reuniune de mai multe persoane care, in opinia instantei, nu poate fi reprezentata efectiv de persoanele aflate in lista de prieteni virtuali ai petentului, neputandu-se nici verifica in ce masura acestea au accesat reteaua de socializare in acelasi timp pentru a vedea postarea petentului si a constitui astfel o adunare sau reuniune de persoane", mai motiveaza instanta.PostareaTotul a inceput pe 14 noiembrie 2018, atunci cand Mihai Dide, presedintele asociatiei "Evolutie in institutie", posteaza pe Facebook o fotografie cu un ofiter de jandarmi care era la un eveniment."Cap de p***, locotenent Mihai Nita, a venit el cu ideea sa mearga prin scoli si sa le spuna ce tari sunt jandarmii. Teapa pro***, voi merge si eu pe stadioane ca sa le spun ce trebuie sa faca, ca sa te trimitem la munca", scria Dide.Desi postarea nu era publica, fiind setata doar pentru prietenii din reteaua sociala, jandarmii fac un proces-verbal si-l amendeaza pe Dide, motivand ca prin acest mesaj s-ar fi lezat onoarea si demnitatea locotenentului si implicit a institutiei Jandarmeriei Romane.Contraventia i-a venit acasa, in plic, cateva zile mai tarziu, pe 20 noiembrie.Amenda maximaAmenda a fost data in baza art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991, potrivit caruia constituie contraventie, daca nu este comisa in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, urmatoarea ...citeste mai departe despre " Nu chiar totul este public pe Facebook! Judecatorii au anulat amenda Jandarmeriei pentru o postare ironica la adresa unui ofiter " pe Ziare.com